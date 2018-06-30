誠實寫庶民 大兵作家張拓蕪辭世

作家張拓蕪（前排左二）28日剛與《文訊》總編輯封德屏（後排左四）作家林立青（後排左三）等文壇友人慶祝90歲生日。（文訊雜誌社提供）

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中國時報
／台北報導

曾獲國家文藝獎、擅長描繪寫軍中基層故事的作家張拓蕪，昨（29）日清晨在家中辭世。《文訊》總編輯封德屏表示，28日她和林立青、璞月等作家才剛約張拓蕪吃飯，為他慶生，說好8月農曆生日時再見，「張拓蕪精神看起來很好，臨走前卻不知為何突然很難過，哭得很傷心，沒想到就聽聞他過世的消息。」

張拓蕪寫詩也寫散文，代表作《代馬輸卒手記》忠實呈現大時代中小民的心聲，寫出當時從軍實況，為當時隨國民政府來台的大兵們留下紀錄，《我家有個渾小子》更呈現出老兵面對大陸安徽家鄉人事已非，黯然回台後繼續生活的心境。

作家三毛曾說，張拓蕪的作品是小人物對生命真誠坦白的描述，「他的文章裡，沒有怨恨，沒有偏激，有的只是老老實實、溫柔敦厚的平靜和安詳。他用筆記下了那整個時代的見證。他筆下的生活，是一個從來沒有人寫出來過的世界。」

封德屏表示，張拓蕪個性直率，散文中誠實描寫底層的人事物，「無論如何，軍中文學為台灣都留下了一個世代的記憶，也影響了台灣的文學發展和過程。」

張拓蕪1928年生於大陸安徽，15歲逃家從軍，1949年後隨國民政府來台，46歲時因中風退伍，左側身體無法行動自如，在朋友鼓勵下開始寫作，以《代馬輸卒手記》系列描述軍中生活。

作家愛亞是張拓蕪的多年老友，「張拓蕪出門不方便，卻能單手燒得一手好菜，菜都切得整整齊齊，文壇朋友聚會後來都在他家吃飯，還有人是從早餐吃到晚餐。他燒菜都不要人幫忙，最後我們說好，他燒菜，我和三毛幫他洗碗。每次聚會都10幾20人，很熱鬧，是文學圈的大會串。張拓蕪的私房牛肉麵更是詩人周夢蝶的最愛。」

作家林立青表示，張拓蕪用文學補足了軍隊歷史紀錄不到的細節，「像是當兵怎麼抽壯丁、軍人如何去嫖妓，這些文章放到現代來看，也有如無比精采的爆料文章。他不帶批判，誠實的描述他看到的底層庶民。」

(中國時報)

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