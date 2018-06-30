漫畫蝸牛與龜 黃春明諷中產階級

2018年06月30日 04:11 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

如果你有800萬，會拿來買房子還是存起來？黃春明早在80年代，就藉由一段烏龜與蝸牛的對話，點出人們的自相矛盾。除了文學和戲劇，黃春明曾在《中國時報》人間副刊上連載4格漫畫，創作出烏龜「王善壽」和蝸牛「牛進」兩個角色，嘲諷資本主義和中產階級，近日重新集結出版。

昨日黃春明在新書記者會中表示，當時他還被朋友責備，「不寫小說，畫什麼漫畫！」有趣的是，「王善壽」的角色來源，真的是黃春明養了30餘年的一隻烏龜。

近年抗癌成功的黃春明，身體經歷多次化療，體力比從前差，講話激動起來，很耗體力，「兩年前的端午節，有一次整個人往後仰跌倒，結果輕微腦震盪，幸好沒有腦出血，腦部狀況還很好。現在話講一講就會很虛脫，上個月才去了一趟急診室，這幾天差點也要去急診，幸好家裡還有藥。」

不過黃春明仍持續創作，百果樹紅磚屋有活動時也會去參與，「之前有人說要拍《看海的日子》續集的電影，寫好了劇本，後來沒有繼續，但我想之後要把這個劇本改寫成小說。」黃春明笑說，想做的事太多了，「之前大家都問我，《龍眼的季節》呢？張大春就笑我，《太陽卡在那山頭》，真的卡住了嗎？」

黃春明不只寫作，也愛看漫畫，甚至請朋友從美國帶漫畫回來，「漫畫很幽默，幽默雖然可以吸引人，但幽默也是力量，就能批判。」漫畫中，烏龜和蝸牛彼此嘲諷，笑說身上的房子（殼）值800萬，「畫漫畫的30年前，800萬可以買超級豪宅，現在要買都買不起！」

(中國時報)