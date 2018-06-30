漫畫蝸牛與龜 黃春明諷中產階級

黃春明（陳信翰攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

如果你有800萬，會拿來買房子還是存起來？黃春明早在80年代，就藉由一段烏龜與蝸牛的對話，點出人們的自相矛盾。除了文學和戲劇，黃春明曾在《中國時報》人間副刊上連載4格漫畫，創作出烏龜「王善壽」和蝸牛「牛進」兩個角色，嘲諷資本主義和中產階級，近日重新集結出版。

昨日黃春明在新書記者會中表示，當時他還被朋友責備，「不寫小說，畫什麼漫畫！」有趣的是，「王善壽」的角色來源，真的是黃春明養了30餘年的一隻烏龜。

近年抗癌成功的黃春明，身體經歷多次化療，體力比從前差，講話激動起來，很耗體力，「兩年前的端午節，有一次整個人往後仰跌倒，結果輕微腦震盪，幸好沒有腦出血，腦部狀況還很好。現在話講一講就會很虛脫，上個月才去了一趟急診室，這幾天差點也要去急診，幸好家裡還有藥。」

不過黃春明仍持續創作，百果樹紅磚屋有活動時也會去參與，「之前有人說要拍《看海的日子》續集的電影，寫好了劇本，後來沒有繼續，但我想之後要把這個劇本改寫成小說。」黃春明笑說，想做的事太多了，「之前大家都問我，《龍眼的季節》呢？張大春就笑我，《太陽卡在那山頭》，真的卡住了嗎？」

黃春明不只寫作，也愛看漫畫，甚至請朋友從美國帶漫畫回來，「漫畫很幽默，幽默雖然可以吸引人，但幽默也是力量，就能批判。」漫畫中，烏龜和蝸牛彼此嘲諷，笑說身上的房子（殼）值800萬，「畫漫畫的30年前，800萬可以買超級豪宅，現在要買都買不起！」

(中國時報)

誠實寫庶民 大兵作家張拓蕪辭世

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。