周董〈淘汰〉陳奕迅洩心機

陳奕迅被周杰倫誇是《中國新歌聲》的開心果。

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中國時報
報導
周杰倫再度擔任《中國新歌聲》導師，誇口要幫學員拿冠軍。

周杰倫（周董）在《中國新歌聲》與陳奕迅、那英、劉歡等人組成「黃金導師組」，日前曾透露會在後台與陳奕迅聊「爸爸經」，結果節目錄影時眾導師還建議他要讓哪個小孩參加《新歌聲》，沒想到周董秒回：「女兒啊，男生不給他學音樂，把最好的都給女兒！」讓4位導師笑翻。

周董與陳奕迅私交好，這回在《新歌聲》中當導師，不忘互虧對方。首集節目錄影時，參賽者朱文婷演唱〈淘汰〉，正巧是周董作詞作曲，陳奕迅演唱，熟悉的旋律加上美妙歌聲，讓2人都按鈕衝向學員，周董還說：「主唱都下來了，寫歌的能不下來嗎？」

一旁的那英問周董：「為什麼要寫〈淘汰〉給另一個天王（陳奕迅）呢？」陳奕迅恍然大悟說：「我終於知道了！你是暗示叫我淘汰？你要淘汰我對不對？」引來全場爆笑。

誇陳奕迅是開心果

周董連3年擔任導師，上一季帶出亞軍學員向洋，這次再度擔任導師，立誓要帶學員得到冠軍，但「友情第一、比賽第二」，他開玩笑說：「爭搶的過程中，希望大家都是歡樂的，所以我有把椅子調快一點！」周杰倫還特別提到陳奕迅，「他很人來瘋，講話很直，思維路線也比較跳躍！」直誇陳奕迅是全場的開心果。

(中國時報)

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