福華彩虹座改裝亞洲料理吃到飽

2018年06月30日 04:11 中國時報 何書青 ）

「彩虹座」晚餐時段有將近百道料理讓食客大快朵頤。（台北福華大飯店提供）

國人愛吃Buffet，自助料理餐廳競爭激烈，台北福華大飯店中庭的始祖級自助餐廳「彩虹座」，改裝後重新開幕，以新裝潢、新菜色見客。餐廳大走亞洲風，端出琳瑯滿目的亞洲各地經典新菜色，並特別從東南亞當地進口椰子樹入內擺設，搭配隨時段變換的燈光、環繞播放海邊的潮汐聲，讓人不用出國就能在異國風情下享受道地亞洲美食。

從冷盤、熱菜、現切區、現煮區到甜點水果區，晚餐時段有近百道料理可選，午餐時段供應85道，下午茶時段也有60多道。菜色網羅新加坡、菲律賓、泰國、韓國、日本、港式、台式等料理，香料及色彩豐富的東南亞菜色最受食客喜愛。行政主廚特別推薦印尼巴東牛肉，將牛肋條、馬鈴薯、胡蘿蔔、紫洋蔥炒香，加入道地印尼巴東醬、椰汁、魚露與雞湯燉煮，滋香味濃、市面上少見；越式香辣炒蟹則是人氣王，螃蟹用大火炸過，以蒜、辣椒、蔥爆香，加入乾辣椒、白胡椒、花椒、月桂與魚露拌炒，辛香夠味。

現場有現切肉品區及現煮區，現煮區以擔仔麵搭配新鮮海鮮為主，能自由選擇米線或河粉，另外還有越式椰汁咖哩雞麵和越南河粉會不定期上菜；現切肉品區是肉食主義者的最愛，有現烤牛肋排、泰式香蘭葉豬肋排、港式叉燒，和國外旅客必嘗的士林大香腸。

(中國時報)