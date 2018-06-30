錢小豪女生緣傷到胞弟

2018年06月30日 04:11 中國時報 徐桐炘 報導

55歲香港藝人錢小豪29日來台出席紅心字會30周年公益活動，他從昔日殭屍先生化身紅心傳善大使，宣布將於今年11月訪台，以單車環島方式替弱勢家庭兒童籌款，他曾喊話想在台中或台南置產，今年想前往「從沒去過的地方」，呼籲影迷加入行列，並鎖定小琉球，預計花20多天將過程拍成紀錄短片，向香港人介紹台灣部落生態。

錢小豪和黃秋生是小學同學，黃昨被爆有私生子，錢表示看新聞才知此事，被問2人誰的女生緣較好，錢自信表示：「當然是我！」還提到弟弟錢嘉樂曾因此受傷，國小時有位女生一直盯著錢嘉樂看，對方走近後竟然問：「你哥哥叫什麼名字！」

出道40年活力旺

但錢小豪在親子問題上遇上不少挫折，曾和大兒子龐景峰多年未見，「很難受和後悔，睡覺的時候會想到：『這個孩子有幾年沒有見面！』」後來盡力彌補和大兒子失去的時光，現在多花時間陪15歲小兒子錢穎德，前陣子帶兒子到澳門參加小型賽車比賽及珠海試新車，明年想送兒子學開飛機，「下次我來台灣他開飛機，我坐後面！」

他出道40年不減活力，笑說大陸劇組總以為他才20多歲，要求他做各種困難動作，之前在鄭州拍戲時，洪金寶問他：「劈腿可以嗎？」他開玩笑說：「我站都站不住，還劈腿！」如今大兒子也在演藝圈發展，他表示未來自己公司拍戲當然會「內舉不避親」，多給孩子機會。

(中國時報)