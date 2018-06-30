2018年06月30日 04:11 中國時報 洪秀瑛 報導

吳皓昇（右）昨被江祖平拉進會場，他怕她失控，推著她頻喊冷靜。（洪秀瑛攝）

王珮華製作的新八點檔《大時代》7月3日將接檔《幸福來了》播出，29日試片會上，劇組提前為7月1日生日的陳美鳳慶生，讓陳十分驚喜。女主角之一的江祖平和舊愛吳皓昇昨同框，她大剌剌拉著吳皓昇進會場，證明2人分手後根本沒事，讓吳皓昇驚魂未定地說：「她真的很Man耶。」

江祖平13年前曾與吳皓昇交往，在《大時代》「狹路相逢」，不過劇中關係不親密，戲外也久未聯絡。同台是否尷尬？江祖平拉著吳皓昇進會場：「這就是我前男友，但他現在結婚了。」江祖平說和他常在化妝間聊天，所有人可以見證。她稱現在沒有感情生活，同戲的馬念先可愛風趣反而很對她的味。

Gino當胸替

吳皓昇笑稱演員老婆文汶盯得緊，「但這麼多眼線，我還能幹麼呢？」那老婆擔心什麼？他搞笑說：「擔心我被祖平哥欺負。」他強調已和江祖平10年沒聯絡，這次見面，她還恭喜他新婚，昨誇她身形都保持得很好。江俊翰虧吳皓昇和江祖平分手後，跟文汶無縫接軌，讓吳皓昇沒好氣地說：「我剛把洞補平，你又挖洞。」

試片上，游安順與江祖平有段父女情感戲催淚，江祖平說，這個劇本天殺的好哭，過去1個月都很悲傷，每天都不開心。她也有一場被江俊翰襲胸的戲，她說特寫鏡頭的「胸替」其實是Gino。邱琦雯劇中騎偉士牌載吳皓昇，她當天現學現賣，讓吳皓昇嚇歪了。

(中國時報)