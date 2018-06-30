家樂福首次進駐離島金門店開幕

2018年06月30日 04:11 中國時報 郭家崴 報導

家樂福金門店因應當地較少歐式烘焙及速食店，強化熟食及烘焙區的PIZZA、烤雞、炸雞等商品。（郭家崴攝）

全聯產銷履歷去骨油醉雞腿，每盒約300g，7月5日前原價189元、特價149元。（全聯提供）

全聯米乖乖－桑椹口味52g，獨家全新口味，台東埤南米、紅藜、桑椹製作，7月6日至19日原價35元、特價33元，限量4萬8000包。（全聯提供）

家樂福大西瓜，每顆至少30公斤，299元。（家樂福提供）

家樂福在台30年首開離島店，今（30日）開幕的金門店是第64家量販店、全台第118店，位在金門機場與碼頭間，交通便利，726坪、2層樓，與1500至1800坪的一般規模相較屬於小型量販，超過2萬個商品3.2折起，價格與台灣同步；開幕當天有百元福袋限量200個，最高可抽5000元禮券，全台門市也同慶，會員單日限時滿2000元回饋10%，最高回饋5000元。

台灣家樂福總經理王俊超昨表示金門店斥資3億元，從找點、規畫至開店約花3年，解決物流是最大的挑戰，為確保蔬果保鮮備有完整冷鏈系統，且天天從高雄港船運直送，雖物流成本提高，仍不以獲利為考量。

天天直送新鮮蔬果

王俊超以當季的西瓜為例，金門每斤20元，較台灣每斤8.3元貴，家樂福特選400顆大西瓜直送，與台灣同價賣299元，看好會秒殺。金門人喜歡的奇異果每顆原價12元、特價9元。

金門有13萬人口，其中6萬是常住人口，家樂福開幕前已有6800人申請會員卡，超過常住人口1成，可見受期待；由於鄰近廈門，每周近萬名旅客以陸客居多，率先開通銀聯卡、支付寶及微信支付，還設有台灣名產專區、行動電源租借、免費Wi-Fi、購物滿1500元代送飯店，增添遊客購物便利性。

全聯福利熊會粉絲

超市中，全聯1998年就前進澎湖馬公，2011年打入金門，目前外島店澎湖4家、金門2家，坪數皆在180至190坪間，屬一般店型。生鮮和水果最熱銷，又以調理類的豬腳、油雞腿、鹹豬肉等最受歡迎，奶粉、罐頭等商品也搶手。今（30日）起因應「台灣國際熱氣球嘉年華」在台東鹿野

展開，福利熊會舉辦見面會，全台門市推出

福利熊限量限定版的桑椹口味米乖乖、百慕

達脆薯與悅氏礦泉水。

(中國時報)