梁赫群望愛子 Q顏難扮黑臉

2018年06月30日 04:11 中國時報 報導林彥君

梁修身（左二）和梁赫群帶著小寶到球池玩，祖孫三代互相傳接球。

梁赫群日前帶老婆Stacey、2歲的兒子「小寶」及爸爸梁修身到士林科教館，參觀時藝多媒體主辦的「瘋狂泡泡實驗室」，梁赫群牽著小寶到「啵啵球池」溜滑梯，小寶爬上樓梯，從旋轉滑梯溜下來，身體埋進球池，僅露出頭部開心大笑，梁赫群表示：「小寶很喜歡玩溜滑梯，常常帶兒子到公園玩，光是溜滑梯，一玩就是1小時。」

全場緊盯小寶的梁赫群眼神流露父愛，「他玩得很高興，在展場跑來跑去。」他平常和兒子溝通都是輕聲細語，最凶的語句是「No,No」，雖曾在家中努力要扮黑臉，但看到小寶的臉馬上破功。他最近看到和小寶同齡的小孩進步神速，一度擔心小寶還不會講話，沒想到是他多心，小寶最近語出驚人對他說「好擠」，他開玩笑說：「難道是我變胖了？」

幫Stacey拍美照

他在展場兼任保母及攝影師，盡責地幫Stacey拍美照，Stacey則和小寶泡在裝有黃色小鴨和小啵球的大浴缸裡，小寶開心地從小啵球堆中冒出來玩躲貓貓。Stacey表示，小寶平常洗澡會坐在一個小浴盆中玩小汽車及噴水玩具，如果準備新的玩具讓他玩，就會完全不想離開浴盆。

梁修身牽著小寶走進「泡泡音樂盒」展區，指著「泡泡雪花球」內吹起的泡泡說：「小寶，這裡有好多圈圈跟泡泡。」小寶則不斷追逐高處落下的泡泡、試著一一拍破。梁修身透露近期因打籃球和球友碰撞，右腳致膝蓋受傷，預計先觀察再決定是否開刀，儘管如此，他還是陪著孫子滿場跑。

梁修身不凶小寶

疼孫的梁修身從不凶小寶，認為「小朋友天真無邪還不懂事，凶他不好」，看展當天梁修身開車載一家人前來展區，Stacey說，當時小寶在車上動來動去，她擔心會有危險，當下制止小寶說：「等下爺爺會生氣，沒想到爺爺馬上否認『我沒有生氣』，全家人都不想當壞人。」

(中國時報)