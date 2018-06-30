如意烹輕鬆上菜

烹飪專家程安琪為「如意烹」親調完美醬汁，搭配新鮮食材就能上菜，做菜更容易。（盧禕祺攝）

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中國時報
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做菜要好吃，除了食材要新鮮，調配完美比例的醬汁更是主要關鍵。全球商業網邀請知名烹飪大師程安琪合作研發的「如意烹」（Lucky Cook)醬包，調味料的比例調得剛剛好，只要撕開醬包，將美味醬汁和新鮮食材一起烹煮，5到10分鐘就能輕鬆上桌，符合現代人快速料理又要吃得健康的主流趨勢。

程安琪是烹飪節目主持人傅培梅的大女兒，目前接手母親的事業，之所以想要研發醬料包，是想一圓「做菜給大家吃」的夢想。

「做菜給家人吃，是件幸福的事！」程安琪笑說，可惜老公在中國大陸工作，女兒在美國發展，兒子正在瘦身，只吃水煮雞肉和燙青菜，一身的好廚藝無用武之地，因此當有業者邀她一起研發醬料包，讓更多人可以吃到她做的家常菜時，立刻就答應了。

食材+醬汁 人人變大廚

程安琪說，只要食材新鮮、再加上「如意烹」調好的醬汁，基本上就成功了8成，若能再加上適當的火候和拌炒，就能煮出一道好菜，目前已成功研發的料理醬汁包括三杯雞、清蒸魚、麻婆豆腐、紅燒牛肉、宮保雞丁、照燒雞翼、黑椒牛柳等，以及各類濃湯和沙拉醬汁，都是方便上手的家常菜。

「如意烹」醬包並非市面上的料理包，需自行搭配新鮮食材烹煮，食材自己掌控，吃起來更安心。

(中國時報)

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