台北亞都麗緻 品《環遊世界》美味

2018年06月30日 04:11 中國時報 劉育良 報導

台北亞都麗緻大飯店推出法國經典文學下午茶，濃縮世界美味。（台北亞都麗緻大飯店提供）

經典文學的雋永文字，甜點和鹹點各異其趣的美味可口，共構台北亞都麗緻大飯店「品味法國。閱讀經典」下午茶，在午後悠閒的吃喝，佐世界文學名著《環遊世界80天》，隨著書中主角的步伐，優游於另類的書香中，近而品嘗以文學名著縮影的世界各地美味。

台北亞都麗緻大飯店的巴賽麗廳，延續3月首度和經典文學跨界聯名下午茶後，自7月1日起再度推出由法國作家朱爾凡爾納所寫的《環遊世界80天》聯名午茶套餐，透過主廚巧手，創造出8款結合故事情境和創意的法式甜、鹹點和飲品，藉由吃喝，帶領饕客進入1872年大無畏冒險時光，用一個下午的時光環遊世界的美味。

套餐550元+10%

3月首度以《小王子》為題進行聯名下午茶，來客率成長2成，刺激此次《環遊世界80天》的發想主題。靈感源自故事主角福克為了賭注，帶著僕人從倫敦出發、歷經80天的環遊旅程，足跡包括紐約（華爾道夫沙拉）、印度（雞肉薩摩莎餃佐羅望子醬）等鹹點的發源地。甜點則挑選日本、香港、新加坡、英國、印度等5地的代表性糕餅為主，象徵主角遊歷全球後，嘗遍當地美食的精華濃縮。

法國經典文學下午茶第2部《環遊世界80天》，從明日起一路到9月30日止，套餐550元＋10％，可洽：（02）2597-1234。

(中國時報)