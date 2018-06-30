台灣之星 打造辨色互動光雕

民眾參加體驗活動，掃描QR code，並分享上傳至個人Facebook並hashtag「#撼動的力量」，即有機會抽中人氣手機。圖為HTC U11 EYEs。（HTC提供）

友善列印
中國時報
報導
運用先進的色彩偵測系統及3D光雕投影技術，創造出繽紛的光雕視覺特效。（台灣之星提供）
台灣之星引進色彩偵測技術，打造全台首見4m高「辨色互動光雕」，成為今夏最潮話題。（台灣之星提供）

今年5月，台灣之星正式發表2018年度全新品牌主張「是你，看見了不一樣；是你，給我們撼動的力量」，透過360度跨媒體宣傳與顛覆以往的行銷操作手法，將台灣電信行銷帶到前所未有的全新境界。

不斷勇於創新再顛覆，台灣之星宣布於匯聚全球各大知名時尚品牌、有著流行指標重鎮地位的台北信義區，打造全台首見的「辨色互動光雕」，今（30日）明2天開放民眾體驗。

高達4m的撼動文字地標、重達近百公斤的撼動裝置藝術及2層樓高的撼動高台，整體設計從品牌今年的核心溝通概念「撼動」出發，運用先進的色彩偵測系統及3D光雕投影技術，創造出繽紛的光雕視覺特效。

邀民眾拍照打卡送好禮

活動地點就在台北信義區香堤大道廣場，自中午12點起至下午6點30分，民眾可與大型撼動裝置藝術拍照打卡換限量好禮。到了晚上6點30分至10點期間，也歡迎民眾號召親朋好友一起參與「撼動辨色互動光雕」活動。

有趣的是，可透過台灣之星獨家引進的色彩辨識系統，將衣服上的顏色幻化為最具撼動力的彩色光束，並投射在4m高的撼動文字地標上；若同時4人一起參與體驗，更可啟動3D撼動光雕秀，搭配豐富的動感聲光效果，展演獨一無二的撼動力量，透過眾人齊力參與，創造出最直達人心的撼動感受，為台北信義區染上極富科技感的絢麗風采。

台灣之星表示，活動期間，民眾體驗「撼動辨色互動光雕」之後，用手機掃瞄前方偵測儀器螢幕上的QR code，將專屬撼動分享上傳到個人Facebook，並hashtag「#撼動的力量」，現場可以立即抽iPhone X、OPPO R11s、Samsung Galaxy A6+及HTC U11 EYEs等多款人氣美拍手機，還有電影票等多項限量好禮，人人有獎、送完為止。

(中國時報)

開運珈琲 結合花草茶更健康 《教宗與他的12件收藏》 30年二…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。