台灣之星 打造辨色互動光雕

2018年06月30日 04:11 中國時報 陳大任 報導

運用先進的色彩偵測系統及3D光雕投影技術，創造出繽紛的光雕視覺特效。（台灣之星提供）

台灣之星引進色彩偵測技術，打造全台首見4m高「辨色互動光雕」，成為今夏最潮話題。（台灣之星提供）

今年5月，台灣之星正式發表2018年度全新品牌主張「是你，看見了不一樣；是你，給我們撼動的力量」，透過360度跨媒體宣傳與顛覆以往的行銷操作手法，將台灣電信行銷帶到前所未有的全新境界。

不斷勇於創新再顛覆，台灣之星宣布於匯聚全球各大知名時尚品牌、有著流行指標重鎮地位的台北信義區，打造全台首見的「辨色互動光雕」，今（30日）明2天開放民眾體驗。

高達4m的撼動文字地標、重達近百公斤的撼動裝置藝術及2層樓高的撼動高台，整體設計從品牌今年的核心溝通概念「撼動」出發，運用先進的色彩偵測系統及3D光雕投影技術，創造出繽紛的光雕視覺特效。

邀民眾拍照打卡送好禮

活動地點就在台北信義區香堤大道廣場，自中午12點起至下午6點30分，民眾可與大型撼動裝置藝術拍照打卡換限量好禮。到了晚上6點30分至10點期間，也歡迎民眾號召親朋好友一起參與「撼動辨色互動光雕」活動。

有趣的是，可透過台灣之星獨家引進的色彩辨識系統，將衣服上的顏色幻化為最具撼動力的彩色光束，並投射在4m高的撼動文字地標上；若同時4人一起參與體驗，更可啟動3D撼動光雕秀，搭配豐富的動感聲光效果，展演獨一無二的撼動力量，透過眾人齊力參與，創造出最直達人心的撼動感受，為台北信義區染上極富科技感的絢麗風采。

台灣之星表示，活動期間，民眾體驗「撼動辨色互動光雕」之後，用手機掃瞄前方偵測儀器螢幕上的QR code，將專屬撼動分享上傳到個人Facebook，並hashtag「#撼動的力量」，現場可以立即抽iPhone X、OPPO R11s、Samsung Galaxy A6+及HTC U11 EYEs等多款人氣美拍手機，還有電影票等多項限量好禮，人人有獎、送完為止。

(中國時報)