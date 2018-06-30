《教宗與他的12件收藏》 30年二手車變藝品

2018年06月30日 04:11 中國時報 潘鈺楨 報導

教宗方濟各對「創世紀」等藝術品提出精闢見解。（海鵬提供）

雷諾4型

教宗方濟各最近在他闡述藝術理念的新片《教宗與他的12件收藏》中，除了自梵蒂岡數以萬計的藝術收藏中，欽點出最愛的12件，還進一步宣揚「老事物其實傳承了新價值」的重要理念。

他以聖彼得大教堂的「聖彼得銅像」為例，揭密該雕像是回收宙斯青銅雕像改鑄而成，雖因信徒觸摸、雙腳磨損殆盡，其庇佑世人的精神、依然吸引全世界教徒引頸朝聖。

教宗還透露，羅丹的知名雕塑「沉思者」靈感回收自梵蒂岡所收藏的古希臘羅馬雕塑「英雄軀幹」，該雕塑被收藏時已是斷臂殘肢，米開朗基羅雖曾授命修復，卻拒絕做任何添肢更動，這反而啟發後世藝術家羅丹，創作出舉世聞名的雕塑「沉思者」。

永恆價值勝金錢價格

方濟各不以金錢價值衡量藝術品，而是以其能傳世的永恆價值為標準。一輛跨越教區行善、慰藉無數信眾的30年老車「雷諾4型」，也獲選藝術收藏之列。方濟各作風低調簡樸，即使擁有豪華名車卻鮮少搭乘，就連他當選教宗那天，都還是與其他主教一起搭乘小巴士進城。

他的愛車「雷諾4型」不僅是國民車款，更是使用超過30年的二手老車。這輛車原先是義大利神父倫佐佐卡（Don Renzo Zocca）開了34年、跑遍義北教區行善的傳教車，就在教宗方濟各就任時，被當作禮物送進梵蒂岡，受到教宗喜愛程度，遠勝過任何藝術珍品。

紀錄片結合藝術觀與歷史、社會關係，也反映當今社會各種問題，片中金句「藝術品是上帝存在的最佳見證」令觀者如醍醐灌頂，被譽為是一趟「夢幻般的藝術之旅」。

(中國時報)