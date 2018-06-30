絲巾當衣 連俞涵放膽穿

連俞涵藉拍攝展現平時少見的樣貌，這次嘗試愛馬仕絲巾綁成上衣，看來有如淘氣男孩，Jeu des Omnibus Remix圖紋印花絲巾90×90cm 1張1萬4700元，腰間是On A Summer day圖紋印花Twilly 86×5cm 6100元，手戴Manchette Collier de Chien Cavale系列織帶與小牛皮拼接手環4萬3700元。（連美恩攝）

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中國時報
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連俞涵清新自然的笑容，讓觀眾有親近感，愛馬仕灰白色喀什米爾羊絨與蠶絲混紡針織短袖套衫3萬7400元，綁上Kachinas圖紋印花喀什米爾羊絨140×140cm圍巾3萬9200元，Medor Infini系列單顆金屬鉚釘Swift小牛皮雙圈手環1條1萬6200元。（連美恩攝）
愛馬仕「字母方塊」圖紋印花斜紋真絲方巾90×90cm，1萬4700元。（愛馬仕提供）
愛馬仕「環扣工坊細節」圖紋印花水洗方巾90×90cm，1萬4700元。（愛馬仕提供）
愛馬仕「皮耶夏爾邦的蛇形前進」圖紋印花斜紋真絲方巾90×90cm，1萬4700元。（愛馬仕提供）
愛馬仕「波尼族酋長」圖紋印花水洗方巾90×90cm，1萬4700元。（愛馬仕提供）

今年就靠絲巾繽紛一「夏」。一條設計精采的絲巾，除能夠繫在頸部、裝飾包包，甚至可當衣服穿著，讓原本簡單的造型，多了更藝術感的呈現。

愈怕，就愈讓自己接觸。連俞涵不會講台語，卻敢接全台語發音的公視時代劇《奇蹟的女兒》；她也怕宣傳，卻曾狂接海量訪問來克服。所以本報以絲巾綁衣服這點子邀她拍照，連俞涵並沒遲疑，反倒躍躍欲試，「（拍照）能有愈來愈多面向，讓大家有點想像，就滿好的。」

勇於挑戰 樂在其中

《奇蹟的女兒》今播出大結局，連俞涵演強勢領班，台語要輪轉到可和上級吵架爭權益，拍片打破個人NG紀錄，但能拍到與自己個性不同的角色，讓她直呼：「拍起來是一個演員的爽快，滿足啊！當演員的滿足就在這裡，演一些和自己不一樣的。」

現在的她，當然也不怕拍照與訪問了，反倒可趁拍時尚呈現個人未來性，像拍絲巾裝時，她多次閃出淘氣小男孩般的神情，她說朋友曾說自己眼睛滿像男生的，有種男生的眼神，甚至另位朋友曾算過命盤，說她沒有陰陽的差別。「如果能演男孩就太好了！」她笑說：「我身材也沒有什麼障礙啊，不用束（胸）半天，像綺拉奈特莉她就很帥。」演男孩或許是可遇不可求，但連俞涵倒是透露很想演電影。

一條絲巾 一幅畫作

首次嘗試絲巾當服裝，她說絲巾很像畫，上面有內容，很像藝術品，像這次穿的絲巾是品牌第一條絲巾，「放到現在來看，它沒有任何過時，經典就是這樣，就像一幅畫，每次看就是有不同的感覺。」愛馬仕從1937年推出絲巾，發展迄今已有上千種花色，因為是品牌與設計師合作出的原創畫面，絲巾各有故事，常常是頂尖客層收藏的目標；可自由隨興穿搭，絲巾可以打成上衣、洋裝等，更是受歡迎的原因。（文轉S4）

(中國時報)

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