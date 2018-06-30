莊凱勛爸氣耍帥

莊凱勛以一身帥氣勁裝出席萬寶龍1858系列腕表發表會，小露一手登峰攀岩的技巧。（粘耿豪攝）

友善列印
中國時報
報導
萬寶龍1858系列世界時間Geosphere腕表，20萬3700元。（Montblanc提供）
萬寶龍1858系列計時自動腕表，16萬2200元。（Montblanc提供）
萬寶龍1858系列自動腕表，8萬6100元。（Montblanc提供）

才剛當上新手爸爸的莊凱勛，昨（29）日以一身帥氣勁裝出席萬寶龍1858系列腕表發表會，小露一手登峰攀岩的技巧。提到當了爸爸的心情，難掩悸動，「有子萬事足，但就是睡眠不足！」

預演新手爸爸 格外有感

莊凱勛引用電影《星際效應》中的對白：「當你為人父母時，你已是孩子未來的鬼魂。」意指當孩子出生時，父母就已是上一代的人了，唯有為新生命付出犧牲，才能讓生命不斷延續。

巧的是，莊凱勛在新片《范保德》中同樣飾演新手爸爸，也有一幕抱著新生兒的橋段。他笑說，他在拍這部戲時，妻子還未懷孕，因此在戲中抱著軟綿綿的嬰兒時，十分驚慌失措，正符合劇中新手爸爸的心情。「現在我看這齣戲，感觸特別深，現在的我若再拍這幕戲，恐怕已拍不出那種感覺了！」

提到會如何慶祝即將來到的第一個父親節，莊凱勛笑說，當了父親，才知父親的辛苦，因此他想買個禮物送父親，由於父親退休後想挑戰百岳，他說會考慮送一只萬寶龍1858系列Geosphere腕表。

(中國時報)

泳裝、內著 刻意暴露三角地帶

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。