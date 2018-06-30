2018年06月30日 04:11 中國時報 陶福媛 報導

萬寶龍1858系列世界時間Geosphere腕表，20萬3700元。（Montblanc提供）

萬寶龍1858系列計時自動腕表，16萬2200元。（Montblanc提供）

萬寶龍1858系列自動腕表，8萬6100元。（Montblanc提供）

才剛當上新手爸爸的莊凱勛，昨（29）日以一身帥氣勁裝出席萬寶龍1858系列腕表發表會，小露一手登峰攀岩的技巧。提到當了爸爸的心情，難掩悸動，「有子萬事足，但就是睡眠不足！」

預演新手爸爸 格外有感

莊凱勛引用電影《星際效應》中的對白：「當你為人父母時，你已是孩子未來的鬼魂。」意指當孩子出生時，父母就已是上一代的人了，唯有為新生命付出犧牲，才能讓生命不斷延續。

巧的是，莊凱勛在新片《范保德》中同樣飾演新手爸爸，也有一幕抱著新生兒的橋段。他笑說，他在拍這部戲時，妻子還未懷孕，因此在戲中抱著軟綿綿的嬰兒時，十分驚慌失措，正符合劇中新手爸爸的心情。「現在我看這齣戲，感觸特別深，現在的我若再拍這幕戲，恐怕已拍不出那種感覺了！」

提到會如何慶祝即將來到的第一個父親節，莊凱勛笑說，當了父親，才知父親的辛苦，因此他想買個禮物送父親，由於父親退休後想挑戰百岳，他說會考慮送一只萬寶龍1858系列Geosphere腕表。

(中國時報)