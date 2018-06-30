PRADA訂製鞋回歸 打造女人搖曳步履

2018年06月30日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

此次Made to Order Pumps訂製鞋活動中，推出備有9種印花綢緞選擇的蝴蝶結裝飾跟鞋。（PRADA提供）

好萊塢女星莉莉柯林斯日前出席活動時，即穿著一襲PRADA春夏系列俐落褲裝，搭配經典尖頭跟鞋。（PRADA提供）

女星侯佩岑換上搶眼的PRADA全套印花動漫印花系列裝束，搭配飾有蝴蝶結的尖頭跟鞋，大膽融合優雅細節。（PRADA提供）

奢侈品在當代的意義，除了背後細膩的工藝外，不與人同的獨特性及與個性連結的私密性，便成了不少品牌推出商品時考量的賣點。義大利精品PRADA即帶著受歡迎的Made to Order Pumps訂製鞋活動回歸，貴婦們的驚人消費實力，也讓台灣成為此活動世界巡迴首站，即日起至7月1日止於台北微風復興館登場。

本次訂製服務提供包含尖頭鞋、魚口鞋及踝靴等19種款式選擇，亦可自由搭配9種不同鞋跟高度及緞面、麂皮等15種材質。而延續服裝系列視覺主題，品牌更推出美人魚火焰、脣膏、香蕉等7款源自以往系列中之經典印花圖騰，加上有9種印花綢緞選擇的蝴蝶結裝飾跟鞋，大膽玩出適合不同場合的多變樣式。

為了增加專屬感，消費者在完成自選之外觀組合後，還可挑選粉膚、粉藍、黑色等3種鞋底顏色，並在鞋底品牌logo下方鑲飾最多3個字母的英文字母或符號。每雙售價由2萬7500元起跳的訂製鞋履，下訂後僅需等待12到15周時間，即可於呼應印花的3種圖騰鞋盒或經典藍色鞋盒中，接收心目中的夢幻美鞋。

(中國時報)