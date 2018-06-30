優雅絲潮 把時尚繫頸間

2018年06月30日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

LOUIS VUITTON早秋系列造型中，選用結合獸紋與旅行意象之圖騰混搭，除為整體增色外，亦隱約流露出具代表性的品牌精神，戴LV World長絲巾6600元。（LV提供）

Valentino Garavani老虎圖紋印花絲巾，2萬4400元。（VALENTINO提供）

（文接S1）奧黛莉赫本（Audrey Hepburn）曾經說過：「當我戴上絲巾時，我感到我全然像個女人，一個漂亮的女人。」這個自50年代起就風靡女人頸間的配件，於今日有了不同的詮釋，在空氣裡飄逸著波西米亞的時節，一窺令人神往的懷舊「絲」潮。

動物開派對 釋放內心野性狂想

綜覽衣櫥裡大部分趨於基本的單色調服飾，絲巾成了釋放個人風格的心機狂想，許多品牌更以誇張的動物圖騰，為整體造型增色。LOUIS VUITTON早秋系列中，承襲服裝向60、70年代時尚偶像致敬的靈感，並運用狂野的獸紋印花，搭配指南針、LV標誌裝飾，既凸顯復古前衛的「回到未來」主題，並隱約呈現背後行李箱製作及旅遊傳統。

GUCCI延續歷史傳統及創意總監Alessandro Michele對自然的喜愛，品牌將代表性珊瑚蛇、蜜蜂、老虎等動物圖樣，搭配飄浮於繁花中的水母、蜘蛛等生物，打造迷幻感十足的絢麗效果。而VALENTINO則破解組合昔日系列中的標誌圖像，出自1967年高級訂製服中的老虎與1968年的祥龍，帶出女人心中的強大氣場。

(中國時報)