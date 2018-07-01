2018年07月01日 04:10 中國時報 陳祐誠 、 謝佳潾 、 沈揮勝 、 林瑞益 、 張伊珊 ／綜合報導 ／綜合報導

近3年各縣市旅遊人數直線下滑

台灣中、南部旅遊人次直直落！過去觀光客最愛的南投、高雄、屏東等縣市，去年旅遊人次較前年皆下跌逾百萬。業者嘆，面對陸客不來、年改、新南向失衡等衝擊，今年市場實在無法樂觀。

屏東南投最慘 業者搖頭

根據交通部觀光遊憩區統計，去年中、南、東部縣市旅遊人次，幾乎都較前年大幅下滑，屏東縣減149萬人次、南投縣減127萬人次、高雄市減113萬人次、花蓮縣減74萬人次、台東縣減72萬人次、嘉義縣減30萬人次。觀光局估計，去年國旅1.83億人次，較前年1.9億人次少700萬人次，跌幅約3.7%，是2013年以來首度負成長，可說觀光產業警訊，加上陸客減少、年改等因素，業者皆不看好今年國旅市場。

今年上半年形勢也不樂觀，以墾丁為例，墾丁公園管理處統計，1-5月遊客僅151萬多人次，較去年同期減23萬人次。墾丁飯店業者指出，今年暑假初期業績不如以往，以前6月底前訂房率9成5，今年僅6成5，業者擔心生意難做。

南投縣觀光處長王源鐘說，南投整體住宿約跌2成，日月潭風管處統計，上半年遊客298萬人次，比去年同期減30多萬人次，1-5月陸客團36萬人次，較去年32萬人次略增。昨暑假第1天，日月潭玄光寺碼頭人潮依舊，但消費額卻不可同日而語。當地老店「阿嬤香菇茶葉蛋」第2代詹世詮表示，全盛時期假日每天可賣2500顆茶葉蛋，甚至多達3000顆，但如今假日賣2000顆就不錯，跟過去差很多。

高雄市旅行公會理事長吳盈良說，上半年高雄旅客比去年同期減近3成，最近還有1、2間旅館歇業，若景氣持續低迷，恐有旅館跟進。

國旅市場萎縮 雪上加霜

嘉義林管處統計，阿里山森林遊樂區2016年1-5月總入園人數117.8萬人次，其中陸客占56.6％，2017年同期總入園人數跌至82.5萬人次，陸客比例跌剩29.3％。今年同期總入園人數又再減至69.8萬人次，景氣冷颼颼。南台灣觀光聯盟總召集人林富男分析，陸客不來、新南向集中台北、年改致荷包緊縮，是打擊南台灣旅遊3因素。就他了解，今年暑假訂房率只僅去年同期一半，年改引國旅市場萎縮即將出現。

交通部5月提補助振興南灣補助旅遊方案，鼓勵民眾到嘉、南、高、屏、澎5縣市旅宿，但成效不彰以致延長措施；昨觀光局也證實，為拉抬中南部觀光，將研擬提高國外不定期包機來台獎勵補助，不過仍需交通部核定。

(中國時報)