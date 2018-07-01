法國挺進8強 梅西無力回天

2018年07月01日 04:10 中國時報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

法國邊鋒姆巴佩（左）攻入兩球還製造一個12碼球，讓格里茲曼（右）踢進，4比3勝，淘汰阿根廷。（法新社）

俄羅斯世足賽16強淘汰賽6月30日由「高盧雄雞」法國vs.「藍白軍團」阿根廷揭開序幕，阿根廷隊長梅西被法國守死，僅靠一次射門打到隊友折射入網，變成幸運助攻，年僅19歲的邊鋒姆巴佩則展現青春速度，先於開賽11分鐘製造12碼球，又在第64、68分鐘連進兩球，幫助法國以4比3淘汰上屆亞軍阿根廷，率先挺進8強。

19歲姆巴佩 連進兩球

這是法國第3次在國際賽擊敗阿根廷，也讓阿根廷在世足對歐洲球隊的連續不勝紀錄來到5場。而對6月24日才過31歲生日的梅西來說，可能是他最後一次奪世足冠軍的機會也宣告破滅，阿根廷本屆表現令人失望，總教練桑保利勢將面臨下台聲浪。

後防速度是阿根廷罩門，法國一開始就抓住快攻機會，姆巴佩從後場一路帶球殺到禁區右側，被羅霍撞倒，伊朗籍裁判法哈尼吹拚12碼球，格里茲曼操刀騙過阿根廷門將阿曼尼，打入球門中間偏左處，替法國先馳得點。

落後的阿根廷第41分鐘靠狄馬利亞遠射扳平，下半場開賽3分鐘又抓住角球機會，梅西在禁區右側得球後，於亂軍中起腳射門，球碰到後衛莫卡多折射入網，由於法國後衛沒有做好越位陷阱，進球有效，讓阿根廷2比1反超。

阿圭羅破門 為時已晚

然而，比賽接著就看法國表演，第58分鐘帕瓦在右前場踢進精彩遠射，讓比賽第2次回到原點。第64分鐘，姆巴佩在禁區左側過人後起左腳射門破網，4分鐘後又趁快攻殺入禁區右側，以右腳勁射再下一城，左右連擊一舉擊潰阿根廷防線。

阿根廷全力反撲，卻只到補時第3分鐘，才由梅西助攻替補前鋒阿圭羅頭槌破門，可惜為時已晚。姆巴佩參與了法國3顆進球，則榮膺單場最佳球員。

(中國時報)