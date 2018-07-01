友善採購 台東鳳梨2倍價銷陸

2018年07月01日 04:10 中國時報 莊哲權 、陳崑福／台東報導 、陳崑福／台東報導

鳳梨生產過剩，造成價格低落，台東縣長黃健庭6月初赴大陸尋求銷售管道，在縣府媒合下，大陸無錫、廈門承諾採購台東鳳梨，其中，無錫市由海峽兩岸交流促進會委託台灣貿易商，以每公斤25元「友善採購」，比目前國內收購價高出1倍，第1批約16.8噸昨天裝櫃啟航。

福建承諾買500噸

台東縣銷往大陸鳳梨6月30日裝櫃。縣長黃健庭致詞表示，這是台東今年第1批銷往大陸的鳳梨，另福建省委書記于偉國允諾購買台東500噸鳳梨部分，縣府會陸續媒合有採購需求的貿易商給各個產銷班、農會等，讓台東鳳梨賣到好價錢。

「首站啟航無錫 億起成功！」儀式於昨天下午在成功鎮農會信義分部旁廣場舉行。黃健庭偕議長饒慶鈴、縣府農業處長許瑞貴、成功鎮長黃博昌、成功鎮農會理事長曾聖益等人參與，會中並安排平日辛勤栽種的農民走秀，用阿美族舞蹈與大家共享這分喜悅。

農業處長許瑞貴表示，這次所出的第1批貨，包括成功地區800箱（每箱15公斤）、鹿野地區400箱（每箱12公斤），共1200箱，約1萬6800公斤，目前國內鳳梨產地收購價平均每公斤約13元，大陸無錫市則委託台灣貿易商以每公斤25元向農民「友善採購」，創下今年6月國內鳳梨外銷最高價。

首批16.8噸裝櫃啟航

台東縣長黃健庭昨天下午親自前往成功鎮農會集貨場，關心裝箱啟航狀況，並允諾將全力協助農民產銷工作。他說，首批銷往無錫的鳳梨，由台東縣政府媒合，經無錫市海峽兩岸交流促進會及成功鎮農會合作，協助農民將生產過剩的鳳梨銷往中國大陸。

他說，成功鎮過去好像沒有聽過產鳳梨，不過，近年來在農會輔導下重新種植，逐漸打出名聲，希望藉由政府及農會的共同努力，結合成功、鹿野等地區的鳳梨，能夠維持品質與好價錢。

成功鎮農會說，東海岸的農業最大挑戰就是每年7、8月颱風，鳳梨因為植株較矮，農業損害相對較小，成功鎮的鳳梨雖是零星栽種，面積也約有20公頃，以往都是自產自銷，此次成功首航大陸，為農民開創了新商機。

惠台政策補助運費

台灣一位貿易商說，大陸加強惠台31條政策，這次加碼補助貿易商到台東採購運費，原本每噸補助600元人民幣，這次再加碼補助每噸300元人民幣，等於每噸補助900元人民幣，以提高貿易商採購意願，並要求各貿易商全力衝刺銷售台東鳳梨。

(中國時報)