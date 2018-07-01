陸設台農平準機制 更接地氣

2018年07月01日 04:10 中國時報 李文輝

曾幾何時，「香蕉王國」的台灣香蕉價格，可以從去年初每台斤上百元，暴跌到「10公斤香蕉只能換1顆茶葉蛋」。台灣農產品供銷失衡，超過百年，及至政黨輪替迄今，都難以解決。

主要問題之一，是受限季節、氣候、土壤等農業生產條件的特殊性，一旦遭遇地震、風災、暴雨等大自然變故，或是人為失序，農產品價格容易大幅起落。

台灣內需市場小，一旦放棄廣大外銷市場，就只能靠公益性採購「度小月」，治本之道，還是要拋棄政治成見，積極與對岸溝通，協助農產品銷往大陸，才能改善農民生活；也讓大陸經濟活水注入台灣農業，讓台灣農業更發光發熱。

儘管懷疑論者認為，大陸採購台灣農漁產品，從虱目魚到香蕉鳳梨，都是統戰陰謀；但從實際面看，台灣市場小，不靠大陸根本行不通，長久之計，若大陸能成立類似平準基金做法的機制，在台灣農產品滯銷時，就發揮機制，採購台灣農產品，不僅對兩岸關係有莫大益處，台灣農民更不用再看天候臉色，是直接嘉惠農民、真正惠台的做法。

為避免農產品價格暴漲暴跌，不少國家都設有「農產品期貨市場」機制，藉以保障農民收入，維持市場穩定。台灣過去也有類似「平準基金」機制，其中最知名是1974年起實施的「糧食平準基金」，以肥料換稻穀等手段，加上成本加2成保證收購等誘因，計畫收購，但終因虧損累累加上貿易自由化而告終。

如今，依《農業發展條例》設立的還有《農產品平準基金設置辦法》等維持農產品供銷及價格平衡法令，然而一直不能有效抑制農產品價格失控。

兩岸在2008年馬政府執政後，簽署多項協議，如今兩岸關係冷和，大陸仍主動推出《惠台31條措施》。而民進黨當政後，台農面臨的是真實的農產品價崩問題，如果考慮惠台，並真正施惠台灣農民，就不用讓農民自行想辦法，委託官員赴陸採購，而是直接由大陸相關部門，協同台商協會或全國台企聯，成立類似平準基金機制，不管是香蕉鳳梨或蓮霧釋迦，只要台農產品滯銷，就啟動機制採購。

大陸市場大，經濟實力強，台灣水果品相佳，若透過相關機制協作，不僅對兩岸有利，台農也不用看天吃飯了。

(中國時報)