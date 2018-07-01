不甘摸頭 鳳梨農嗆周三北上抗議

2018年07月01日 04:10 中國時報 張伊珊 、 鄭郁蓁 ／綜合報導 ／綜合報導

受到端午節後連日豪雨影響，雲林、嘉義地區的金鑽鳳梨含水量過高，每公斤價格從17、18元，跌落到6月中旬在12元左右徘徊，農民醞釀7月4日北上抗議。

農委會農糧署昨天緊急派員南下了解情況，承諾以每公斤8元向農民收購次級品並做成加工果，以穩定價格；至於有農民不接受農委會「摸頭」，仍會北上抗議，農委會強調「絕大部分農民都已感到滿意」。

農糧署副署長蘇茂祥表示，金鑽鳳梨6月上旬每公斤17到18元，價格還很漂亮，沒想到端午節後突然連日豪雨，接著又多天連續高溫，造成鳳梨含水量過高，過熟的肉聲果比例增加，部分還有裂果情形、品質降低，不耐儲存，跌落到12元左右徘徊。

蘇茂祥昨日南下嘉義縣大林鎮，與農民面對面溝通，承諾「次級品保證收購價每公斤10元」（運銷費用2元，農民得8元），鳳梨農林朝宗怒斥諷刺說：「阿扁執政，（價格）1、2、3元（指下、中、上級品產地收購價），小英執政又是1、2、3元，若還想要1、2、3，就再選民進黨！」

億鑫合作社負責人簡源松表示，鳳梨價格慘跌至今已2個月，目前嘉義產地收購價1台斤約1至3元，部分產地農民甚至放棄採收，「甘願放乎爛！」因為實在是跌太低了，根本不符成本效益，日前曾有農民向鄉公所及農會反映，卻遲未獲改善也無人關心，逼得農民只好群起抗議。

蘇茂祥解釋，鳳梨產區受上周連續豪雨影響，導致肉聲果比例高，不僅品質降低也不易儲存，造成價格下跌，農糧署已緊急聯絡台南及南投加工廠前往嘉義協助，以每公斤8元價格收購次級品，農糧署負擔2元運銷費用。

他強調，只要次級品處理得宜，不再流入市面，上品鳳梨的價格便能回穩至每公斤16元以上，相信農民會取消抗議行動。

蘇茂祥說明，目前鳳梨外銷量達3萬5080公噸，比去年2萬7000多噸成長28％，未來將再開發日本及東南亞等國家通路；他特別澄清強調，外銷訂單並未受行政院長賴清德「台獨說」影響。

但農民對蘇茂祥的說法並不埋單，農民林朝宗痛批，價格不好非一天造成，鳳梨盛產已逾2個月，現正值高峰期，但政府卻遲遲坐視不管，直到農民血本無歸、準備走上街頭，才出面「摸頭」安撫。

(中國時報)