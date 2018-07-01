不甘摸頭 鳳梨農嗆周三北上抗議

嘉義縣農民不滿表示，鳳梨盛產已逾2個月，價格持續下跌，直到大家準備上街頭，政府才出面。（張伊珊攝）

友善列印
中國時報
／綜合報導

受到端午節後連日豪雨影響，雲林、嘉義地區的金鑽鳳梨含水量過高，每公斤價格從17、18元，跌落到6月中旬在12元左右徘徊，農民醞釀7月4日北上抗議。

農委會農糧署昨天緊急派員南下了解情況，承諾以每公斤8元向農民收購次級品並做成加工果，以穩定價格；至於有農民不接受農委會「摸頭」，仍會北上抗議，農委會強調「絕大部分農民都已感到滿意」。

農糧署副署長蘇茂祥表示，金鑽鳳梨6月上旬每公斤17到18元，價格還很漂亮，沒想到端午節後突然連日豪雨，接著又多天連續高溫，造成鳳梨含水量過高，過熟的肉聲果比例增加，部分還有裂果情形、品質降低，不耐儲存，跌落到12元左右徘徊。

蘇茂祥昨日南下嘉義縣大林鎮，與農民面對面溝通，承諾「次級品保證收購價每公斤10元」（運銷費用2元，農民得8元），鳳梨農林朝宗怒斥諷刺說：「阿扁執政，（價格）1、2、3元（指下、中、上級品產地收購價），小英執政又是1、2、3元，若還想要1、2、3，就再選民進黨！」

億鑫合作社負責人簡源松表示，鳳梨價格慘跌至今已2個月，目前嘉義產地收購價1台斤約1至3元，部分產地農民甚至放棄採收，「甘願放乎爛！」因為實在是跌太低了，根本不符成本效益，日前曾有農民向鄉公所及農會反映，卻遲未獲改善也無人關心，逼得農民只好群起抗議。

蘇茂祥解釋，鳳梨產區受上周連續豪雨影響，導致肉聲果比例高，不僅品質降低也不易儲存，造成價格下跌，農糧署已緊急聯絡台南及南投加工廠前往嘉義協助，以每公斤8元價格收購次級品，農糧署負擔2元運銷費用。

他強調，只要次級品處理得宜，不再流入市面，上品鳳梨的價格便能回穩至每公斤16元以上，相信農民會取消抗議行動。

蘇茂祥說明，目前鳳梨外銷量達3萬5080公噸，比去年2萬7000多噸成長28％，未來將再開發日本及東南亞等國家通路；他特別澄清強調，外銷訂單並未受行政院長賴清德「台獨說」影響。

但農民對蘇茂祥的說法並不埋單，農民林朝宗痛批，價格不好非一天造成，鳳梨盛產已逾2個月，現正值高峰期，但政府卻遲遲坐視不管，直到農民血本無歸、準備走上街頭，才出面「摸頭」安撫。

(中國時報)

陸設台農平準機制 更接地氣 致公黨助農 購百噸香蕉鳳梨

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。