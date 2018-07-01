致公黨助農 購百噸香蕉鳳梨

致公文化總會總會長陳柏光（前左）和「任務幫」董事長張鵬（前右），一起將香蕉、鳳梨等農產品交到台灣食物銀行聯合會等數十個受贈單位手中。（宋秉忠攝）

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中國時報
／台北報導

用實際行動支持台灣農民！致公文化總會6月30日兌現承諾，將陸續認購100公噸香蕉與鳳梨等滯銷農產品，第一批10公噸捐贈給社福機構。致公文化總會總會長陳柏光和來自湖北武漢的區塊鏈業者──「任務幫」董事長張鵬，一起將這批香蕉、鳳梨交到台灣食物銀行聯合會等數十個受贈單位手中，雙雙承諾將會持續採購台灣農產品。

「我們就是拋磚引玉！」陳柏光表示，台灣農民長年看天吃飯，經常遇到價賤傷農；今年6月香蕉價格是近5年來最低點，產地價格1公斤6元，低於成本的6.4元，農民血本無歸；致公文化總會拋磚引玉，結合「任務幫」為農產品找出路，也呼籲各界一起支持台灣農業。

「10公斤香蕉只能換1顆茶葉蛋」的最艱困時候已經過去，致公黨最新委外民調顯示，75.1％受訪者支持兩岸關係改善，讓更多台灣農產品推向對岸；39％民眾認為台灣應該跟大陸密切交往，獲取較佳經濟利益。

陳柏光指出，除了與「任務幫」認購100公噸，未來還會持續採購農產品，協助台灣農產品銷售到大陸。

陳柏光分析，台灣內需市場偏小，不應該放棄廣大外銷市場，期望政府將政治放一邊，民眾利益擺中間，積極和對岸溝通，協助農產品銷往大陸，改善農民生活；也讓大陸經濟活水注入台灣農業，讓台灣農業更能發光發熱。

捐贈會後，中華民族致公黨召開第5屆全國黨代表大會，選出陳柏光為新任黨主席；他強調未來會秉持「致力為公」精神，關心民眾日常，促進兩岸交流，讓台灣走向更好發展、讓人民享有更好生活。

致公黨同時針對2018年地方選舉發布第一波參選人名單，呂幸潤參選新竹縣議員、王振鴻參選台北市松山信義區市議員；7月中旬將公布第二波名單、舉辦競選團隊海選大會，廣納人才。

(中國時報)

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