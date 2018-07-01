前進北京 台灣水果找出路

2018年07月01日 04:10 中國時報 藍孝威 ／北京報導 ／北京報導

台灣水果今年盛產，導致香蕉、鳳梨價格明顯下跌，苗栗縣政府帶領農民西進大陸找出路，「2018夏季台灣水果節」6月30日上午在北京開幕，參與的台灣果商表示，展銷對當前水果滯銷狀況「非常有幫助」。

今年水果節名為「鳳芒畢露：2018台灣鳳梨、芒果展銷會」，由中華全國供銷合作總社台灣事務辦公室、台灣苗栗縣政府及北京市供銷合作總社主辦，把台灣盛產的鳳梨和芒果帶到大陸市場。除北京外，今年在福建、上海、河南等地都會有夏季水果展銷活動，台灣果商會根據不同地域、不同時節進行水果供應的調配。

台灣果然田營銷整合有限公司負責人林姿君表示，這次帶到北京的7噸鳳梨主要產自台灣南部和東部，平時售價約為每顆20至23元人民幣，水果節期間降為每顆15元人民幣。據了解，平常在北京的高檔超市裡，一顆從台灣進口的金鑽鳳梨可賣到39元人民幣，幾乎是大陸本土波羅的3倍。

台企南投農資開發有限公司負責人蔡漢明表示，大陸多地市場的照顧和幫助，讓台灣的部分水果得以順利銷出。

林姿君指出，往年大陸對於台灣鳳梨的採購量大概在一年2萬噸左右，今年截至4月份的採購量就已突破3萬噸。「這能看出，大陸對於台灣水果銷路的支持是非常大的。」

北京市果品有限公司總經理鄭現武在開幕式上表示，北京市今年上半年已累計銷售台灣鳳梨49貨櫃、共計800餘噸，達歷年同期新高。這證明台灣水果深受大陸消費者認可，兩岸農副產品交流合作正在逐步深入。

(中國時報)