加碼補助包機 專家只能拚短期

2018年07月01日 04:10 中國時報 陳祐誠 、 王文吉 ／綜合報導 ／綜合報導

眼見中南部旅遊衰退嚴重，交通部砸錢鼓勵民眾前往南部旅遊住宿，卻收不到預期的效果，現把腦筋動到境外包機獎勵補助，希望刺激韓國、東南亞業者包機來台。但專家們直言，砸錢的作法只能拚短期，「若不提升自身觀光實力，時間一到又會被打回原形。」

根據交通部觀光局規畫，業者包機從桃園、松山以外的機場進出，韓國地區獎助金額每趟從750萬韓元（約20萬台幣）提高到850萬韓元（約23萬台幣），東南亞地區（菲律賓除外）獎助金額從5000美元（約15萬台幣）提高為8000美元（約24萬台幣）。

進出機場 排除桃園松山

觀光局國際組組長鄭瑛惠表示，把桃園與松山機場排除，是希望將外國旅客拉到中南部，振興南部觀光。

「機票降價幾百塊，吸客效果有限！」國際航線資深主管不以為然表示，依交通部觀光局加碼獎助要點，若是150人座飛機，韓國航線票價僅再便宜200元，新南向國家航線也頂多再降600元，對於動輒數萬元團費的境外旅客而言，略施小惠的誘因，吸引力其實不大。

航空業主管舉例，消費力最高的日本旅客，若安排台中旅遊，首選高美濕地，其次是彩虹眷村，因周邊缺乏遊程，兩個景點一般停留半天至1天時間，就轉往其他縣市觀光；拉車太久，徒增陸上交通及時間成本，如果玩得不夠盡興通常返國後不會再來第二次。

機票降價 不如開發特色

航空業主管建議，中、南部縣市政府應設法開發「具特色、能群聚」景點，若能端出豐富菜色，讓國外旅行社包裝成人氣行程，就算業務不用賣力推銷也能順利成團，甚至延續話題口碑，讓國外旅客意猶未盡吸引二度來台。

「不如砸錢投入影視行銷！」航空業資深主管說，觀光局曾與韓國綜藝節目「花漾爺爺」合作，成功吸引追星族來台旅遊；去年韓國旅客來台人數突破100萬人次，何不乘勝追擊？

花錢請人玩 治標不治本

中華民國旅行業品質保障協會來台旅遊線發言人連郁卿也批評，政府應該把眼光放遠，日本、瑞士沒有花錢，旅客還是一窩蜂去旅遊，「有人去日本玩了100次還想再去，」台灣應該提升自身觀光環境與國民素質，而不是花錢請人家來玩，這樣顯得治標不治本。

但也有旅遊業者看好提高包機獎助。中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽表示，獎助提高會讓業者更願嘗試推銷不同產品，如果市場反應佳，未來說不定不用獎助，自然會發展成定期包機，不過「這會是一條漫長的路」。

(中國時報)