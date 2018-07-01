沒建設沒配套 獎助包機有效嗎

救觀光，政府做了什麼

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中國時報

交通部欲提高境外包機獎助，吸引外國旅客到中南部旅遊，雖然觀光宣傳就是要靠錢，但這筆錢真的有花在刀口上嗎？

一條新航線的誕生，往往要航空公司與旅行業者從不定期包機做起，載著客人到當地踩線、測試市場能量，若業者觀察一陣子認為有潛力，就會從「不定期包機」發展為「定期包機」，並開始有雙向包機的市場基礎，儘管這還不是定期航班，但能做到定期包機，對雙邊城市來說已具有象徵意義。

包機獎助並非台灣獨創，各個國家都使用這種模式，且會想出各種配套，拿出誠意邀請旅客，例如日本某二線城市過去為吸引台灣業者做包機，不光是航空公司，團員的交通補助毫不手軟，每位旅客住宿一晚還補幾千元日幣；也有某三線城市要拚定期包機，鼓勵居民搭乘包機來台灣，凡是參加的人，申辦護照一律免費（日本人有護照的比例很低）。

一個城市若有心拚觀光，就不會只從單方面補貼下手，航空公司更是精打細算，不只評估一個地方的獎勵補助，還有機場降落費、設備使用等費用，若與鄰近機場差異太大，恐怕是提不起勁；旅行社也要觀察當地物價，總不能交通費便宜，結果到了當地發現住宿、餐飲價格高得驚人。

政府想拉攏外國旅客，思維須更細膩，讓旅客和業者感受到誠意，否則飛機一趟就是上百萬，韓國地區的獎助金額每趟提高3萬元，業者也看不上眼，只能說對本來就打算做包機的人，才有不無小補的感覺。

最終，仍要靠地方業者自己努力，儘管過程漫長，但只要做出文化特色、讓旅客覺得花錢有價值，不必宣傳就能透過口耳相傳，把餅做大，政府與民間若能將觀光事業視為沒有煙囪的工業，一旦建設好，接下來百年只要做好維護了。

(中國時報)

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