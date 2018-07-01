飯店跨區、異業結盟 拉抬人氣

曾風光多年的高雄市六合夜市因陸客驟減大受影響，徒步區中間不少折疊桌因生意清淡而暫時收起。往昔摩肩接踵的盛況已不復見（小圖）。（本報資料照片）

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中國時報
／綜合報導

受陸客來台人數銳減影響，台中市雖在年底有世界花博會舉辦的利多因素，但各家飯店仍面臨暑假旺季不旺，訂房率比去年再跌2成，各業者已搶在暑假來臨前，透過跨區結盟或異業結盟拉抬人氣。南台灣的墾丁各飯店也推出2人同行5999元起、3天2夜每人每晚1500元等專案努力吸客。

蔡政府上台後陸客縮減，台中市5家飯店於2016年10月組成台中市特色飯店聯盟，透過持會員卡到會員飯店免費吃早餐、2980元住總統套房等活動增加能見度，整體住房率也增加15％到20％。

台灣特色飯店聯盟總召集人胡智鈞說，該聯盟陸續與高雄、台東、嘉義特色飯店聯盟，擴大成為台灣特色飯店聯盟，另南投、宜蘭都有飯店加入一起行銷，未來希望統合推出住甲地、送乙地優惠券方式串連。

另有9家飯店組成樂活旅宿聯盟，今年暑假首度與東勢農會合作推出梨果入菜、梨果巴士與果樹認養活動，住宿享「樂活台中．以梨相待」2999專案，不僅房型升等，還可預訂梨果巴士到農園體驗採收樂趣。

高雄指標性六合夜巿因為陸客不來，業績直直落，六合夜市主委莊其章日前受訪指出，過去每天至少上百輛遊覽車載遊客來逛六合夜巿，其中8成以上是陸客，如今僅2、30輛遊覽車，他賣海產粥、鹹湯圓，生意也跟著大受影響，起碼掉4成。

墾丁觀光蕭條訂房率直探底，各大飯店業者無不絞盡腦汁推出法寶搶客！福容大飯店祭出「住福隆送墾丁」超值專案，從北玩到南、2人同行平日價只要5999元起；入住福隆再送墾丁續攤，3天2夜平均每人每晚只要1500元，結合南北熱門玩水勝地的魅力吸客。

網路上對墾丁的負評層出不窮，深受影響的飯店業者都說有苦難言，上網回應還被網友揶揄，心酸也只能往肚裡吞，面對記者關心暑假訂房率，業者揮揮手無奈說「別再報了」，或許是擔心說再多也只會讓低迷的狀況更糟而已。

墾丁福華指出，政府雖針對觀光進行補助，但不是時間太短、就是限制太多造成效果不佳，但最重要的還是希望遊客們能理性一點，不要再惡意傷害墾丁，「墾丁真的沒有大家講的這麼糟糕！」

(中國時報)

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