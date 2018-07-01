軍改爆訴願潮 恐逾8萬份

2018年07月01日 04:10 中國時報 周毓翔 、呂筱蟬／台北-桃園報導 、呂筱蟬／台北-桃園報導

軍公教年金改革今（1）日正式上路，退休公教與退伍人員18%優惠存款利率分別在2年半及分10年歸零，總計約33萬3000人受影響，由於倉促上路，國防部6月28日寄發第一波「退俸重新計算通知函」就大出包，儘管國防部動員百餘官兵漏夜核實，20萬份通知函重新寄送，但國防部坦言今天要收到不太可能，預計隨著年改上路，訴願、復審潮將隨之引爆，國民黨立委呂玉玲就批評，「這是天下大亂的開始」。

國防部寄20萬份通知函

在公教年改方面，銓敘部日前表示，收到的復審書估計已超過三萬份；而軍改倉促上路，出包頻傳，申請訴願、復審將更甚公教年改，據國防部內部人士分析，最少會收到8萬份訴願，全部處理完估計要2年才消化得完。

軍人年改6月20日才在立院三讀通過，但行政院長賴清德要年改在7月1日實施，藍委就質疑10天內是否能讓軍人年改順利上路，果真國防部6月28日寄發第一波「退俸重新計算通知函」就大出包寄錯地址，國防部官員解釋是因為系統bug造成跳號狀況。

動員百餘官兵徹夜核實

據了解，國防部為儘速改進缺失，這幾天跨軍種各派20多人，合計約百餘人，排班漏夜重新檢視資料。國防部官員指出，國防部掌握退役軍人的身分證字號及相關服役資料，地址之前是向退輔會要來的，系統出現bug才有地址跟人對不上的問題，這次也特別與內政部戶政司合作，確保地址正確。

該名官員指出，目前最難處理的是第一波寄出的5萬多份通知函，由於許多是大樓管理員統一代收，並沒有直接退回，所以難以確認哪些有問題，必須全部重來然後一一核對，至於剩餘14萬多份，讓系統以抽樣方式確認地址及人名無誤之後寄出。

申請訴願要趕在30天內

該官員表示，國防部目前加緊查實資料，接著送交印刷廠，印刷廠印出打樣後，會再派官兵仔細查驗一次，確認無誤的版本都已陸續寄出，昨天郵局仍有收件，都盡力在時間內完成寄送。

陳中吉表示，「退俸重新計算通知函」的功能，是讓退役袍澤能夠去檢視自己的權益，並不會影響年改7月1日上路的政策；至於如果有人想要提出訴願，陳中吉則表示，同樣是在收到處分書的30天內可以提出。

(中國時報)