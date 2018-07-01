新聞透視－政府帶頭當慣老闆 全民受害

2018年07月01日 04:10 中國時報 季節

蔡政府砍了退休軍公教的年金，聲稱年金破產將成為歷史名詞。然而果真如此嗎？事實上不但年金問題依然嚴峻，而政府帶頭當「慣老闆」的後果，恐怕將讓國家整體局勢變得更糟，全民受害。

目前軍公教退休人員，分成採用舊制和新制的兩大類，以及部分橫跨新舊制者。舊制是恩給制，完全由政府編預算，在職時不用交錢。新制則是儲金制，在職時要繳錢，政府也要提撥。政府說的退撫基金，其實只包含了要付給採用新制者的錢，與採用舊制者無涉。

而本次改革政府雖減少了付給舊制者的錢，但並未動到退撫基金，既然如此，退撫基金收入沒有增加，支出也沒有減少，政府憑甚麼能樂觀的宣稱年金破產將成為歷史名詞呢？

更有甚者，目標達不成就算了，政府作為軍公教的老闆，卻可以說話不算話，削減承諾過應給的退休保障，這跟民間勞工痛恨的「慣老闆」（要求多又不願意多付錢的老闆）有甚麼不同呢？

固然任何當老闆的人都希望壓低成本，讓獲利更高，問題是人才也是企業資產。如果為了省人事成本，當「慣老闆」，結果將招不到優秀員工，或導致員工效率降低，使得總產出下滑，最終獲利恐不增反減。新加坡公務員待遇世界前茅，效率也是世界一流。落後國家官員薪水低，結果貪污頻傳，壓低公務員薪水，不必然可以帶給國家更好的結果。

再來就是 國內多數勞工與年輕人飽受低薪之苦，但勞工低薪無關公務員薪水與退休金的高低，而是因為天文數字的房價，乃至於育兒成本過高。政府如今砍了退休軍公教的錢，就能讓房價降低？讓育兒成本下滑？

更有甚者，政府為綁樁，把省下來的錢拿去在人口不足以撐起運量的地區蓋前瞻建設的軌道，而不是多蓋年輕人買得起租得起的公宅，或多成立比私托便宜的公托，那這樣的砍法，到底對於年輕人和勞工有甚麼幫助呢？

目前擔心的是，年改缺乏配套，年金被砍後，國內消費萎縮，衝擊國內經濟已上演，各行各業嚎聲不斷，這次年改，可以說沒有任何人能受益。

(中國時報)