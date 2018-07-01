吳敦義談4大基金 操盤績效輸星

國民黨主席吳敦義昨出席聲援，期許協會發揚八百壯士精神，並抨擊政府軍改方案倉促上路。（王揚傑攝）

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中國時報
／新北報導

國民黨主席吳敦義昨日大力抨擊政府軍改方案倉促上路，也認為政府應先拚經濟。他指出4大基金投報率操盤績效不彰，如果能取法新加坡淡馬錫主權基金的操盤績效，即使僅有5％投報率，1年就有2000億收入，軍公教警消跟勞工都可以過有尊嚴的生活。

吳敦義昨天出席「中華民國八百壯士捍衛中華協會」成立大會，除祝賀協會成立，勉勵協會繼續發揚八百壯士捍衛中華民國的精神外，也抨擊政府軍改方案倉促上路，連通知書的名字寫錯，這樣改革恐怕有很多地方要檢討，希望將來還有重新檢討機會。

前國民黨主席洪秀柱說，面對這種政府，只能透過選票改變，必須用選票制裁民進黨、將他們拉下台，才讓他們有所警惕。

吳敦義表示，國民黨對於年金改革有2大基本原則，第一，如果政府好好拚經濟，讓經濟成長率能夠到5％、7％，以他擔任行政院長時為例，2010年我國經濟成長率是10.63％，為40年來最高，國家競爭力也達到全世界2000萬人口以上國家第2名，所以拚經濟讓國庫多一點錢，民眾也會過比較好的日子，可是現在的政府沒做到這一點。

第二，政府有勞工、公務人員等4大基金，總資金在4兆以上，但因操盤績效不彰，每年投報率僅約0.5％，甚至到－0.2％，若能取法新加坡淡馬錫主權基金10年投報率平均達2位數以上，4大基金投報率不要說10％，如果能達到5％，1年就是2000億，就能讓軍公教警消跟勞工都能過有尊嚴和不虞匱乏的生活。

吳敦義另批政府違背憲法和相關法律規定的基本原則，他指出，這次發通知書的是銓敘部，因銓敘部是依照五權憲法主管考銓，但政府卻用林萬億先生在總統府裡弄了個「違章建築」，如此不但溝通不夠，努力的力道也不夠，所以造成倉促的改革，希望將來還有再重新檢討機會。

(中國時報)

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