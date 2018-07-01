扁看民進黨選情 鐵達尼撞冰山

2018年07月01日 04:10 中國時報 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

前總統陳水扁在最新的「新勇哥物語」引述雜誌報導指出，民進黨年底選情像是即將撞向冰山的鐵達尼號。他說，這不是危言聳聽，民進黨必須坦然面對事實真相，不要再自我感覺良好，只是，「我發現蔡政府的人很容易找藉口粉飾太平」。

對於這篇文章，阿扁指出，「我不但看了，而且還看三遍，不僅頗有同感，更覺憂心忡忡！」

扁引述報導內文指，民進黨黨內氛圍詭異，表面故作鎮定，私下楚囚對泣，「民進黨最慘的是，鐵達尼將沉未沉，甲板上還在放著優美的音樂，俊男美女們還在翩翩起舞，還是有很多人不相信船會沉。」「選舉要大敗了，還在吵珍奶不可以用吸管、香蕉怎麼煮來吃、身分證要不要放玉山照片，竟然還有天兵立委主張散播假新聞要關三天，蠢話占盡媒體版面！」

阿扁說，不管是年底選情或是兩岸關係，如今蔡政府顯然都「陷入一個平庸困頓的局」；黨政人士坦言：「局沒有布好，很難玩下去！」「完全執政的民進黨鐵達尼號，如今雷達顯示冰山四面埋伏，想要轉向、脫困恐怕已不容易。」

難道年底要眼睜睜地看民進黨去撞冰山？阿扁說，還是有死地脫困的逆轉良方。所謂攘外必先安內。首先必須坦然面對真相，不要再自我感覺良好。

阿扁表示，他比較在意的是民進黨內部是否分裂。有賴蔡總統兼主席，與府祕書長菊姐發揮領導力，出面作有效的整合。「政務失能，黨務失控」最是危險。

(中國時報)