八百壯士成立協會 奮戰到底

2018年07月01日 04:10 中國時報 王揚傑 ／新北報導 ／新北報導

軍公教年金改革7月1日上路，反年改團體「八百壯士」宣布轉型為「中華民國八百壯士捍衛中華協會」，並選在年改上路前1天舉行成立大會，強調抗爭行動不會因法案強闖過關而結束，八百壯士仍然會秉持著一貫理念，持續與政府奮戰到底。

「中華民國八百壯士捍衛中華協會」昨上午9時在新北市新店區舉行成立大會，現場並選出理監事，由原「八百壯士」副指揮官、退役中將吳斯懷當選首任理事長，同時通過第1個提案，譴責國防部連續2年舉辦「三軍六校聯合畢業典禮」，竟拿掉「中華民國」國號，等同帶頭消滅中華民國。

國民黨主席吳敦義、前主席洪秀柱、前行政院長郝柏村、前台北市長郝龍斌及多位國民黨立委昨均到場致賀，並聲援支持「八百壯士」捍衛中華民國、堅決反對台獨的理念。

吳斯懷表示，八百壯士經485天搭帳棚陳抗活動，期間動員幾十次大型活動，期盼政府聽到袍澤聲音，但政府不聞不問，形同將退伍軍人棄之街頭。

他強調，待總統公告軍士官服役條例修正生效，八百壯士就會提出釋憲聲請，一旦退伍袍澤收到退休俸變化的處分書，就會協助當事人提出訴願。

吳斯懷指出，協會成立後除對反年改議題持續抗爭外，也將繼續結合國內力量，捍衛中華民國正統，堅決反對台獨。目前協會已有370個團體會員登記，包括美國等地海外團體，個人會員也有800多人陸續登記，也包括軍系團體之外的公教警體系人員。

(中國時報)