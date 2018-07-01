夠了 侯要正向力量打倒奧步

2018年07月01日 04:10 中國時報 葉德正 、 林縉明 ／綜合報導 ／綜合報導

文化大學大群館宿舍案「8大抹黑」內容

文化大學宿舍爭議延燒近月，國民黨新北市長參選人侯友宜昨首度親上火線說明，拿出400多張發票、北市府公文與合約一一反駁民進黨8大抹黑。侯友宜說，民進黨集全國、全黨民代鋪天蓋地不斷抹黑，「照三餐給我練」，負面選舉「夠了」，他提高音量強調自己一輩子奉公守法，卻被民進黨用「骯髒步」說他貪汙、鑽法律漏洞，「是可忍，孰不可忍！」

文大宿舍爭議 一次說清

侯友宜競選辦公室昨臨時通知，在國民黨新北市黨部舉辦「奧步抹黑不倒．台灣民主不會好」記者會，針對文大宿舍爭議一次說清楚，現場架設多面「證據牆」與土地資金來源，強調從扁市府到柯市府，相關稅務申報、公安檢查一切合乎規定。

侯友宜強調，原希望選舉能回歸正面論述，才一再忍讓，但民進黨用奧步、抹黑，他受夠了，決定出面中止謠言抹黑，「找回我的參選價值」。別錯估侯友宜戰鬥意志，只有正向力量才能贏得選舉。

侯友宜表示，宿舍土地95％為繼承而來，購買畸零地僅200萬元，卻被說成7000萬，他出示3600萬元的工程費合約，民進黨說的1.7億、資金不明「簡直胡扯！」又昱公司21年都在板橋，有申報、繳稅，怎會是空殼公司？他更拿出400多張與學生簽租約的發票與收據，強調一戶一契約，「這就是誠實納稅的最好鐵證，何來逃漏稅？」

侯友宜說，他一輩子沒做過貪汙的事，當年兒子死於健康幼兒園火燒車，岳母對他說「好好的孫子，給你顧到死」，且他擔任刑警很少回家，岳家才要求太太辭掉餐廳會計，讓侯奉獻國家，岳家幫他顧妻小，「我這輩子最感激的就是我岳家！」

如被認定違法 一定解約

侯友宜說，原本5年租約，是文大希望延長為15年，且又昱與文大簽約時，他並不在場，相信文大一定有照片能證明；北市府2013年也發文指集合住宅可給學生用、與土地使用分區無關，現卻被指違法，他攤開所有證據，每項都禁得起檢視。

他呼籲北市府已會勘完，若認定違法絕對尊重，一定會解約，但請不要新學期學生進住後才說是違法，屆時學生權益擺哪裡？

台北市長柯文哲昨天回應說，將按SOP走，需時間給對方答覆，並非以拖待變。北市府則稱最快7月2日會處理。

(中國時報)