南市長參選爆炸 6人互挖牆腳

2018年07月01日 04:10 中國時報 莊曜聰 、 程炳璋 ／台南報導 ／台南報導

無黨籍台南市長參選人陳子敬（左二）昨天在新營成立選舉服務處，宣示參選到底決心，國民黨籍市議員蔡育輝（右）站台力挺。（莊曜聰攝）

前台南縣長蘇煥智宣布參選台南市長，讓台南市長選舉多達6人角逐的參選爆炸景況，無論泛綠、泛藍陣營均面臨分裂局面，國民黨提名的高思博、民進黨提名的黃偉哲皆腹背受敵，4名無黨籍參選人蘇煥智、陳子敬、許忠信、林義豐各有支持群，參選人大亂鬥，選情瞬息萬變。

有意問鼎台南市長的選將除國、民兩黨提名人高思博、黃偉哲外，無黨籍參選人中，僅建商出身的林義豐是政治素人，政黨屬性較不明顯，蘇煥智、許忠信具泛綠色彩，前台南市警察局長陳子敬則有泛藍票源支持，國、民兩黨各自面臨整合難度愈來愈高的困境。

民進黨黃偉哲從爭議不斷的黨內初選出線後，原評估選情相對樂觀，但在前台聯立委許忠信、前台南縣長蘇煥智相繼宣布參選後，已讓選情出現鬆動變化，雖然3人都表示要爭取中間選民支持，但因同屬泛綠，即使台南政治版塊綠大於藍，泛綠選將互挖牆腳已無法避免。

國民黨高思博前天才公布競選團隊並與黨籍市議員一同亮相，展現母雞帶小雞氣勢，但陳子敬昨在新營成立競選服務處，國民黨籍市議員蔡育輝上台致詞，而陳子敬在永康、佳里、新營成立競選辦公室與服務處時，動輒上千人到場，且不乏退警等藍營鐵票，也已衝擊國民黨選情。

蘇煥智前天宣布參選台南市長，昨參加司法博物館導覽活動受訪表示，他是台南市6名市長參選人中最有行政經驗者，昨天是宣布參選後踏入原台南市的第一步，未來他也會向老市長許添財請益。與蘇煥智交情深厚的無黨籍市議員曾王雅雲第一時間表態力挺，並表示將全力支持老縣長。

(中國時報)