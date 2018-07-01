林為洲見吳不發一語 國民黨竹縣心結難解

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中國時報
／綜合報導

國民黨新竹縣長人選提名引發爭議，造成立院黨團與黨中央不同調，國民黨立院黨團總召林德福為讓事情圓滿，於上周四邀請提名失利的立委林為洲到黨中央與主席吳敦義閒聊，吳暗示自己沒有口袋名單，林則整場不發一語，僅表示休會期間會出國散心沉澱一陣子，但仍堅持制度，自己做的第二次民調沒打算取消。

為化解新竹縣長提名、挨批破壞制度，立委林德福與陳雪生為讓事情圓滿處理，上周找林為洲一起去黨中央拜會吳敦義見面談一談；據悉，整場會議先跟祕書長曾永權談了10分鐘，接著又跟吳敦義談了20分鐘；吳敦義強調以勝選做最大考量，並以台東縣、屏東縣、澎湖縣所提名的人選，過去都是支持洪秀柱跟詹啟賢的，暗示自己沒有口袋名單。

林德福與陳雪生則不斷強調國民黨一定要團結，希望事情可以圓滿處理。林為洲在場則不發一語，僅在會談結束後表示，自己在臨時會結束後會先出國一段時間沉澱心情，回來再做決定。

林為洲昨表示，他仍將堅持制度，8月27日正式登記前，他還是堅持要回到黨的機制去進行初選全民調，預計7月底、8月中的第二波自做民調目前沒有取消的打算，「除非黨中央回心轉意，打算用全民調來提名」。

林為洲強調，這是制度的問題，他必須要堅持，否則此例一開，2020立委選舉怎麼辦？這樣的決定會產生不好的慣例而造成負面影響，立委提名會不會也被影響？制度一旦存在變數，2020總統立委選舉將留下很大的變數。

此外，某周刊指吳敦義在新竹縣執意徵召楊文科，是為在2020「暗算」朱立倫，吳敦義昨出席活動表示，新竹縣客家人比例為7成多，依例從第1任縣長到現在都是客家籍縣長，如果違逆這樣的人口結構與占7成多客家人口的想法，是不妥的，經溝通協調及探詢後，已圓滿解決。

(中國時報)

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