政院同婚小組　淪無頭馬車

2018年07月01日 04:10 中國時報 曾薏蘋 、 張理國 ／台北報導 ／台北報導

同婚釋憲屆滿周年，台灣同志諮詢熱線協會也將舉辦20周年募款餐會，讓同婚議題重新浮上檯面。但本報追蹤發現，行政院雖在去年成立「同性婚姻法制研議專案小組」，但該小組召開3次會議後就對外消聲；就連負責督導該小組的政委陳美伶也表示「相關問題已經不歸她管」。換言之，政院同婚修法小組恐已成為無頭馬車。

怕同志抗議 全代會改地點

不僅如此，民進黨全代會將在7月15日登場，原本預定在台北國際會議中心舉辦，卻傳出訂了又退掉，換到圓山大飯店；經了解後，原因就是當天同志諮詢熱線也剛好要在同一地點舉辦20周年募款感恩會，參與人數多達2千多人，因憂心全代會遭同志團體抗議，才臨時改到圓山飯店。

有黨務人員說，他們只被告知，因為當天台北國際會議中心有一場超過數千人的活動，怕人太多，所以只好退掉換場地；民進黨祕書長洪耀福回答更絕，他說，「大概圓山飯店比較便宜吧！」有黨務主管也好奇，他們也不知道為何要換地點。

同地辦活動 恐羊入虎口

有立委表示，民進黨因為年金改革，總統現在不管走到哪被嗆到哪，如今同志團體對政府不盡快針對婚姻平權修正《民法》深感不滿，「那天民進黨在那開全代會，挺同人士抗議起來，還真的是羊入虎口。」

然而，2017年5月大法官釋憲同性婚姻合法化，並裁決相關機關應在2年內完成修法，若逾期未完成修法，同性婚姻將自動合法。行政院在同年6月成立「同性婚姻法制研議專案小組」，由時任行政院祕書長的陳美伶召集相關部會，共對外公開3次會議，最後一次會議是在6月21日，接下來沒有任何對外說明。

目前陳美伶雖已由行政院祕書長轉任政務委員、國發會主委，但行政院發言人徐國勇表示，相關專案小組仍由陳美伶與法務部負責。法務部次長陳明堂也說，目前這個小組仍由陳美伶主導。

但記者詢問陳美伶有關「同性婚姻法制研議專案小組」進度時，陳美伶說，相關問題已經不歸她管了。

誰督導 陳美伶：不是我

對於行政院是否擱置同婚法制化作業，陳明堂表示沒有擱置；至於有何進展，他只能說在「研議中」且有進度，但進度必需由陳美伶對外說明。

「同性婚姻法制研議專案小組」曾公開3次會議，討論內容包括「同性伴侶17縣市能註記」、「異性、同性婚只能擇一」、 「劈腿不分性別就算出軌」、「可冠配偶姓氏書面約定」等內涵，但接下來就沒有對外說明。

陳明堂說，可能因問題太過爭議，因此接下來都沒有對外說明，但他確定法制化作業還有在研議中，算是低調在處理。至於是不是因為選舉考量而不便公開，陳明堂說，完全沒有選舉考量。

(中國時報)