錯失話語權 民進黨失年輕選票

2018年07月01日 04:10 中國時報 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

今年因適逢選舉年，讓同婚修法猶如燙手山芋，碰不碰都難。但有民進黨立委強調，面對年底的選舉，許多小黨為了政治空間，不斷操作同婚、平權議題，年輕族群恐也被這個動作把持，民進黨不能大意。

中選會審核通過下一代幸福聯盟所提「婚姻定義」等3項公投，讓台灣伴侶權益推動聯盟等，也提起10件訴願送交中選會，要求撤銷停止執行這3項公投。社民黨北市議員候選人苗博雅也發動平權公投彩虹起義，號召用3項公投對戰反同公投，已獲8萬人連署遞交中選會審核。挺同、反同，猶如是以公投對戰。

長期為婚姻平權奔走的綠委林靜儀說，今年農曆年結束，府方有跟立委討論下一步，但是這會期開始立院委員會很忙，也沒再接到下一步資訊；而前年底攸關婚姻平權的法案已經出委員會，現在要等協商，她有跟同志團體說，在民氣好的時候，是有機會可以成功溝通有機會被溝通的人。

林靜儀說，基本教義派兩端大概各10％，80％是不懂這個東西，同志團體要去遊說80％的人，溝通是有用的，但立委能溝通跟同志團體能夠進到地方團體的力量是不一樣，很可惜，這些動作都沒有出現。

林靜儀說，1年以來，反對方的動員，系統性地處理，已經搞到公投也成了，塑造恐懼、假的東西也成功了，支持方呢？只是趕在對方弄出公投的東西，也趕快弄些案子出來而已。

林靜儀表示，前年案子出委員會，要設的專法行政院都準備好了，行政院長賴清德去年底也跟立委討論，行政院當時確實也準備要啟動。

有立委則表示，很多同婚團體都認為，婚姻平權會在選舉成為「票房毒藥」，但那是錯估情勢；民進黨高雄、台南市長黨內初選時，很多參選人其實對同婚議題的看法都不一樣，立場也很清楚，這兩個縣市選舉，對民進黨來說可是頭過身就過，「民進黨為這議題所承受的壓力，同志朋友並沒有體諒」，依舊遲遲不見挺同團體對挺同的參選人站出來力挺，最後錯過了最好時機。

(中國時報)