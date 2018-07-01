聯美制陸 台當心被二次出賣

2018年07月01日 04:10 中國時報 羅印冲 ／台北專訪 記者／台北專訪

美國頻打「台灣牌」之際，蔡英文政府「聯美制陸」策略也有升級趨勢，海基會前副董事長馬紹章以美陸台互動歷史提出警告，當陸美關係越敵對，台灣愈可能被出賣，就像美前總統尼克森出賣台灣時，陸美關係也是敵對；反之，當陸美關係穩定，台海反而安定。他直言，台灣已被賣過一次，要擺脫「籌碼化」危機，只有兩岸關係和緩，台灣才不會被二次出賣。

針對兩岸下半年情勢發展，馬紹章最近在台北接受本報專訪指出，他曾在《走兩岸鋼索》一書預測兩岸會走向對抗，大陸也會逐步增強其壓力。

談兩岸，馬紹章強調，重點還是在美陸台戰略三角，台灣現在採取的是「去陸、親日、靠美」，長期以來台灣的生存發展，與戰略三角有密切關係。一般人都以為在美陸台戰略三角，陸美關係愈敵對，對台灣愈好，其實從歷史來看未必如此。

馬紹章舉例說，美前總統尼克森背叛台灣之時，陸美關係也是敵對，反而台灣被出賣了；而陸美達成了「一個中國」的共識後，台灣（台海）反而安定下來，出現經濟奇蹟與民主化。

馬紹章認為，陸美關係進入敵對狀態，台灣反而有「籌碼化」的危機，陸美達成共識，對台灣說不定還是轉機。美國在川普主政下，陸美已進入敵對狀態，再加上川普的商人性格，已出現把台灣當籌碼的跡象，「這才是台灣真正的危機」。

從歷史看，馬紹章指出，1970年代，陸美因為有共同敵人（蘇聯）而改善關係，台灣則被犧牲；現在陸美雖然敵對，但敵對程度遠遠不如美蘇之間的對抗，當雙方找到共同的需要時，台灣可能再度被犧牲。他認為，不能只看下半年，因為下半年只是順著現在趨勢走，「不會有最壞，只會更壞而已」，重要的是政府要從戰略角度來思考台灣的未來，做出正確的戰略選擇。

此外，對於蔡英文總統再度表態願在不預設前提情況下，與大陸領導人會面。馬紹章認為，蔡總統一方面提「蔡習會」，一方面又要民主國家聯合制約大陸，顯然不太有誠意；且民共嚴重缺乏互信，會面就需要有前提，小英說願在沒有任何前提下與習近平會面，根本是緣木求魚，「這樣的喊話只是一種行銷手法而已」。

(中國時報)