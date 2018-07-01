進口包裹 9月起採實名制

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中國時報
／台北報導

喜歡在國外網站血拼的網購族要注意了，財政部關務署預定在9月21日起實施進口包裹實名制，從國外網購前，民眾要先下載「EZ WAY」App進行實名認證，海關將以手機取代身分證字號，確認收件人身分。關務署副署長謝鈴媛表示，新制目的為鼓勵正確申報，實名認證將提高可信賴度，抽驗率較低。

目前海外包裹皆以身分證字號來確認收件人真實身分，關務署現在將推實名認證，民眾下載「EZ WAY」App後，填寫個人基本資料和手機號碼進行實名認證，以後國外網購只要提供一致的手機號碼，海關就能快速查驗身分。

實名認證功能現已展開試辦，針對5萬元以下的進口包裹推行，預計9月21日起正式上路。謝鈴媛指出，新制是為了加強報關業者正確申報，也避免民眾發生被追稅、補稅。而經過實名認證的包裹，對海關來說「可信賴度高」，抽驗比率會比沒有實名認證的包裹低。

另外，App也增設線上委任報關行的功能。根據現行法規，如果包裹遭抽驗，報關業者要在7天內補上報關委任書，提出委託人資料，如未做到，每個包裹就要罰6000元。經由線上委任功能，民眾可以在App上提供委任書，避免原本的繁複程序，同時也能在App上查到自己所有包裹的報關業者，究竟是哪一家，謝鈴媛認為，報關業者的服務品質將更能受到民眾檢視。

(中國時報)

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