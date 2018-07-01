世足》格子軍團要戳破丹麥童話

2018年07月01日 04:10 中國時報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

「童話王國」丹麥在1992年稱霸歐洲國家盃，「格子軍團」克羅埃西亞於1998年首度打入世足賽，就一舉拿下季軍，兩支世界足壇著名的神奇隊伍，2日凌晨將在俄羅斯世足賽碰頭，決定8強門票誰屬。

克羅埃西亞於1991年脫離南斯拉夫獨立，98年在歐洲區資格附加賽2比1淘汰荷蘭，首次打入世足賽，就在蘇克（Davor Suker）等好手的帶領下，殺入4強並拿下季軍，被譽為世足史上「最強新軍」。

「全世界因為那次世界盃才開始知道我們（克羅埃西亞），」克國現任隊長莫德里奇說：「我在當時也許下願望，希望有一天能達成同樣的成就！」

莫德里奇做到了，克國從驚奇處女秀後，僅於2010年缺席世足，卻再也跨不過小組賽的圍籬。直到本屆，莫德里奇帶領克國3戰全勝，包括以3比0完勝梅西領軍的阿根廷。這是他們首次3戰全勝拿分組第1，不僅在相隔20年後重返16強，小組戰績還超越了98年的那支傳奇部隊（2勝1負獲小組第2）。

巧合的是，1998年不僅是克羅埃西亞最輝煌的回憶，丹麥也在該屆締造隊史最佳成績，殺到8強才不敵後來的亞軍巴西。丹麥除2010年之外，過去3次打入世足都挺進淘汰賽，這次也以1勝2和、C組第2名晉級16強。

然而丹麥能夠晉級，小組賽最後一役與法國0比0「默契」踢平，遭到不少批評，也讓最近國際賽連17場不敗紀錄蒙塵。加上小組賽僅失1球卻也只進2球，16強對克羅埃西亞並不被看好。

兩隊過去在國際賽5次交手，各獲2勝、1次踢平，上次遭遇是2004年的國際友誼賽，丹麥2比1勝。此次勝方將在8強對上西班牙或地主俄羅斯。

(中國時報)