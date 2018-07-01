蘿蔔看世足》PK定生死 天堂地獄一瞬間

2018年07月01日 04:10 中國時報 李弘斌

2018俄羅斯世足賽30日展開16強淘汰賽，不同於小組賽有和局，最後16場比賽一定要分出勝負，倘若正規90分鐘、延長30分鐘都無法比出高下，就要進入最殘忍而且扣人心弦的「PK大戰」，也就是比踢罰球點球（12碼球）決勝了！

其實PK是「罰球點球」（penalty kick）的縮寫，指的是比賽中防守方在禁區內犯規，讓攻方罰踢的12碼球。正規與延長120分鐘後加踢12碼球決勝的賽制，正確名稱應是「penalty shootout」，只是PK一詞已廣為運用。

PK戰就是踢完延長賽仍不分勝負時，雙方以場上最後的陣容、在人數相等的情況下比踢12碼球（人多一方要扣除人數與另一方相同），原則上輪流各踢5球決勝，倘若依然平手，就加踢1人至分出勝負為止，此時也被稱為PK驟死賽。

1978阿根廷世足賽最早實施PK戰，但該屆並未出現，此後一直到2014巴西世足賽，共有過26次PK戰，總計踢了240球、進170球，進球率略高於7成。

世足史上只有兩次冠軍戰踢到PK，無獨有偶都有義大利的分。其中又以1994年與巴西的決賽，「神奇馬尾辮」巴吉歐在第5點一腳踢飛最為有名。其實，義大利從1990至1998年，連3屆世足都倒在PK戰，直到2006年決賽才擊敗法國捧盃。

義大利在世足PK戰績1勝3敗，但他們本屆沒打進32強。巧合的是，在世足PK戰無往不利，4戰全勝的德國隊，踢完小組賽也遭到淘汰，他們在PK戰連續罰進15球的傲人紀錄僅供參考，其他球隊無須懼怕了。

那麼在本屆的16強中，PK成績最佳和最差的隊伍分別是誰呢？第一個答案是阿根廷，包括上屆準決賽對荷蘭在內，他們參與5次PK的次數最多，除了2006年8強負德，其餘4次都拿下勝利。巴西3勝1敗居次，最差的則是3戰全敗的英格蘭。本屆會有哪些隊伍倒在PK大戰？踢下去就知道了！

（作者李弘斌為3屆世足轉播講評）

(中國時報)