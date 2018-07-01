開放求變 近代日本富強密碼

2018年07月01日 04:10 中國時報 黃菁菁 ／東京報導 ／東京報導

西鄉隆盛在西南戰爭中敗北，被困在鹿兒島的城山，傳說他死前藏身在此洞窟中，度過生命的最後5天。（黃菁菁攝）

鹿兒島城山町的西鄉隆盛銅像是在他死後50年，請鹿兒島市出身的雕刻家、也是澀谷「八公忠犬」的作者安藤照花8年時間，於1937年5月23日完成的。西鄉身穿日本首件陸軍大將制服，展現威風凜凜的英姿。（黃菁菁攝）

日本明治維新一直被後世所稱頌，但在當年卻是一段充滿對立、矛盾、戰爭、暗殺的血淚史。日本江戶幕府時代經歷長年的鎖國，1853年美國提督培里率艦隊自神奈川縣的浦賀壓境，「黑船來襲」打開了鎖國之門，日本被迫簽下《不平等條約》。

無血開城 終結幕府統治

在內政不安和西方列強壓境之下，日本開始急速蛻變，各方在摸索新的國家型態時難免對立、衝突，薩摩藩反對幕府，武力討幕派與幕府擁護派對立，新政府對抗歐美列強，反遷都派和主遷都派對立，新政府對上舊大名，國民皆兵派對抗職業軍人派等，這種種的對立逐漸打造出近代化日本的雛形。

幕府要求德川將軍將政權交還給朝廷的「大政奉還」（1867年），擁護明治天皇「王政復古」的軍官與支持德川慶喜的舊幕府軍對戰引發「戊辰戰爭」（1868年），在1年多的交戰後，終結了幕府的封建統治。

舊幕府（德川宗家）在與明治新政府軍隊談判後，1868年決定將江戶城和平移交給新政府，實現江戶城的「無血開城」，正式創建明治新政府，並推動明治維新。

捨命革新 免受列強蹂躪

內憂外患加上東西文化衝突，使當時許多文人志士急切於思考國家的未來，並為了堅持理念而拋頭顱、灑熱血，置個人生死於度外，最後往往壯志未酬身先死。但他們用生命寫下的改革史，也讓日本免於淪為西方列強的殖民地。

當時全球殖民主義盛行，帝國主義維持了350年，歐美列強為擴張版圖，逐步侵略非洲、亞洲等地。日本雖被迫進行文明開放改革，但明治維新也成功地讓日本成為亞洲第一個近代化的國家。

奔赴海外 帶回先進技術

明治維新主張富國強兵、殖產興業，日本人除了擅於學習、模仿之外，還特地派人才到歐美等大國學習各種先進技術，法國和英國有感於日本人的用心，也樂於提供技術與支援。

明治政府還派當時政府的主要領導人大久保利通、伊藤博文、岩倉具視、山口尚芳、木戶孝允等組成岩倉使節團赴海外談判，盼能修正不平等條約，他們到海外親眼目睹歐美的繁榮，增廣了見聞，對日後政府近代化的決策也有很大的影響。

2018年是日本明治維新150周年，各界為紀念這個讓日本邁向近代化的歷史節點，都舉辦各式紀念活動。NHK電視台播出大河劇《西鄉殿》（暫譯），描述「維新三傑」之一西鄉隆盛的故事。高知縣舉辦「志國高知幕末維新博覽會」、坂本龍馬紀念館新館正式開幕，外務省外交史料館推出明治150周年紀念展「從條約看明治的日本外交」等。

(中國時報)