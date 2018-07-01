西鄉隆盛 敗軍之將反受景仰

2018年07月01日 04:10 中國時報 黃菁菁 ／東京報導 ／東京報導

「幾曆辛酸志始堅，丈夫玉碎愧磚全。一家遺事人知否，不為兒孫買美田」，這是日本「維新三傑」之一西鄉隆盛留下的名詩《偶感》（或名《偶成》）。從這首七言絕句中，不難看出西鄉的為人，他雖死於西南戰爭，在歷史上算是個失敗者，但卻一直受後世的景仰、推崇。

明治維新出了不少英雄，最具代表性的是薩摩藩士、明治時代政治家西鄉隆盛、大久保利通、木戶孝允（別名桂小五郎），這3人被後世稱為「維新三傑」，西鄉更被譽為明治維新最大的功勞者，東京上野恩賜公園和鹿兒島都豎立著西鄉的銅像。

西鄉原是九州薩摩藩（現在的鹿兒島）出身的下級武士，因獲得當代名君島津齊彬的賞識與栽培，在齊彬過世後，掌握了薩摩藩的實權，但也被後來的當主島津久光排斥，兩度被流放到離島。

在薩摩藩士小松清廉（別名小松帶刀）和大久保利通的擁護下，西鄉重回薩摩藩，經歷禁門之變、長州征伐、薩長同盟、王政復古、戊辰戰爭、江戶城無血開城等重要歷史事件。

西鄉在明治維新後一度返鄉隱居，但在明治政府的強烈邀請下重返政壇，1871年（明治4年）就任參議，推動各項改革，實行廢藩置縣，並擔任軍隊最高統將，後因提倡「征韓論」而與曾經的盟友大久保利通對立，被迫下野。

西鄉1873年返鄉後致力私校教育，弘揚武士道精神。1877年（明治10年）追隨西鄉的士族因不滿明治政府的施政而群起暴動，演變成「西南戰爭」，這是日本史上至今最後一場內戰，也象徵著武士時代的結束。內戰爆發時，西鄉原本不在鹿兒島，但他仍趕回鄉領軍作戰，最後不敵政府軍而身陷城山，中彈後在藏身的山洞中自殺身亡。

西鄉號南洲，後世將他的名言集結成《南洲翁遺訓》。《偶感》的大意是，經歷無數辛酸苦難，終於堅定了信念，大丈夫寧為玉碎不為瓦全，家有遺訓，不管世人知道與否，不留良田等遺產給子孫。

西鄉隆盛自始至終堅持武士道精神，2004年的電影《末代武士》中，渡邊謙主演的勝元盛次一角，即以西鄉為原型。後世對西鄉也有反面的評價，有歷史學家認為，西鄉積極為武士爭取權益，即使進入明治時代也不顧慮當時的國際情勢，他在朝中提出的「征韓論」，正是日後日本軍國主義的起點。

(中國時報)