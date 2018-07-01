改革之鑰齊發 開啟文明大門

大浦天主堂位於日本長崎，為日本1853年結束鎖國後首批建造的教堂之一，也是現存最古老的天主教建築，目前已列為日本國寶保護。（黃菁菁攝）

友善列印
中國時報
／東京報導

日本江戶幕府時代末期，至明治時代初期，經歷倒幕及一連串改革，即後世所謂的明治維新。明治維新徹底改寫了日本近代史，為日本邁向現代化國家奠定了穩固的基礎，且從明治時代起，日本人民的食衣住行都有了戲劇性的改變。

義務教育 啟迪民智

明治時代日本學習西洋各國的制度，在司法、財政、社會制度等各領域進行大改革，讓日本成為文明開化的國家，逐漸改善了人民的生活。在社會制度方面，明治5年（1872年）起開始實施戶籍制度，針對全國的6歲至14歲兒童，實施初期義務教育，在當時是跨時代的教育改革。

明治4年廢除江戶時代的飛腳制度（似現在的宅急便，靠騎馬、步行送信），實施郵政制度，明治5年起開始發行郵票。明治4年參考海外的警察制度，明治7年將司法警察和行政警察分離，創設警視廳。

在消防方面，江戶時代滅火的方法以破壞建築物為主，明治3年從英國引進滅火用的蒸氣幫浦等設備，明治5年正式成立消防組。

鐵路開通 經濟起飛

基礎建設方面，電力、人力車、鐵路、電訊、瓦斯都有了戲劇性的變化。明治15年（1882年）11月1日日本首次在銀座2丁目點亮了電燈，那是愛迪生發明電燈的3年之後，東京在那8年後首次點亮了瓦斯燈，開啟了日後不斷進化的照明史。

明治3年（1870年）日本開始建設鐵路，也曾遭遇反對運動，但明治5年9月12日新橋至橫濱的路線正式通車，鐵路的開通，交通的進化，成為日本經濟起飛的一大助力。

在貨幣方面，明治政府廢除江戶時代複雜的貨幣制度，自明治元年（1868年）起開始發行政府紙幣，後因無法通用於國際，明治4年5月又制定新貨幣條例，統一貨幣單位，明治14年起發行紙鈔，明治5年開始有了銀行。

飲食西化 擺脫束縛

在飲食方面，麵包、牛奶、牛肉、咖哩、巧克力等，在明治初期都逐漸被民眾接受，西食的餐桌文化也一步步滲透到一般家庭。明治5年，東京築地開了第一家正統的西餐廳「精養軒」，當時法國料理在日本還很稀奇，皇室還指定精養軒為宮內廳御用西餐廳。

生活型態方面，明治4年公布了「斷髮令」，要求男性剪掉江戶時代的髮髻，使理髮師變成一種時髦的行業。女性的髮型也改成較簡單的束髮。明治時代也開始有了報紙、書店、公園、動物園等。

江戶時代有嚴苛的階級之分，身分地位不等則很難結婚，明治4年廢除了此結婚限制，明治31年（1898年）首度施行《民法》，也開始有了婚姻制度，規定家庭的戶主為丈夫，女性結婚後必須隨夫姓。

(中國時報)

西鄉隆盛 敗軍之將反受景仰

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。