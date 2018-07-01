改革之鑰齊發 開啟文明大門

2018年07月01日 04:10 中國時報 黃菁菁 ／東京報導 ／東京報導

日本江戶幕府時代末期，至明治時代初期，經歷倒幕及一連串改革，即後世所謂的明治維新。明治維新徹底改寫了日本近代史，為日本邁向現代化國家奠定了穩固的基礎，且從明治時代起，日本人民的食衣住行都有了戲劇性的改變。

義務教育 啟迪民智

明治時代日本學習西洋各國的制度，在司法、財政、社會制度等各領域進行大改革，讓日本成為文明開化的國家，逐漸改善了人民的生活。在社會制度方面，明治5年（1872年）起開始實施戶籍制度，針對全國的6歲至14歲兒童，實施初期義務教育，在當時是跨時代的教育改革。

明治4年廢除江戶時代的飛腳制度（似現在的宅急便，靠騎馬、步行送信），實施郵政制度，明治5年起開始發行郵票。明治4年參考海外的警察制度，明治7年將司法警察和行政警察分離，創設警視廳。

在消防方面，江戶時代滅火的方法以破壞建築物為主，明治3年從英國引進滅火用的蒸氣幫浦等設備，明治5年正式成立消防組。

鐵路開通 經濟起飛

基礎建設方面，電力、人力車、鐵路、電訊、瓦斯都有了戲劇性的變化。明治15年（1882年）11月1日日本首次在銀座2丁目點亮了電燈，那是愛迪生發明電燈的3年之後，東京在那8年後首次點亮了瓦斯燈，開啟了日後不斷進化的照明史。

明治3年（1870年）日本開始建設鐵路，也曾遭遇反對運動，但明治5年9月12日新橋至橫濱的路線正式通車，鐵路的開通，交通的進化，成為日本經濟起飛的一大助力。

在貨幣方面，明治政府廢除江戶時代複雜的貨幣制度，自明治元年（1868年）起開始發行政府紙幣，後因無法通用於國際，明治4年5月又制定新貨幣條例，統一貨幣單位，明治14年起發行紙鈔，明治5年開始有了銀行。

飲食西化 擺脫束縛

在飲食方面，麵包、牛奶、牛肉、咖哩、巧克力等，在明治初期都逐漸被民眾接受，西食的餐桌文化也一步步滲透到一般家庭。明治5年，東京築地開了第一家正統的西餐廳「精養軒」，當時法國料理在日本還很稀奇，皇室還指定精養軒為宮內廳御用西餐廳。

生活型態方面，明治4年公布了「斷髮令」，要求男性剪掉江戶時代的髮髻，使理髮師變成一種時髦的行業。女性的髮型也改成較簡單的束髮。明治時代也開始有了報紙、書店、公園、動物園等。

江戶時代有嚴苛的階級之分，身分地位不等則很難結婚，明治4年廢除了此結婚限制，明治31年（1898年）首度施行《民法》，也開始有了婚姻制度，規定家庭的戶主為丈夫，女性結婚後必須隨夫姓。

(中國時報)