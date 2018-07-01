AIT高調駐軍 陸將卯力回擊

2018年07月01日 04:10 中國時報 藍孝威 ／北京報導 ／北京報導

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國國務院要求派遣美國陸戰隊駐守AIT。北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣表示，AIT以前就有美國海軍陸戰隊駐守，但是向來低調行事，現在大動作昭告天下，將對北京造成衝擊和壓力。他指出，美國若撕毀一中底線，大陸將不惜代價予以回擊。

李振廣指出，AIT雖然是民間機構，但是代表美國官方，之前維安工作，就有陸戰隊參與其中，已經成為慣例，但過去只做不說。現在美方把此事公諸於世，對大陸來說已沒有迴旋餘地，逼到不得不採取反制措施。李振廣說，其實這問題從去年就開始炒作，大陸外交部肯定已準備好應對預案。

美利用台 對陸施壓

美國和台灣之間的交流，以往多在檯面下低調進行，但近日有公開化趨勢。除AIT駐軍外，華府智庫戰略暨國際研究中心(CSIS)「大陸軍力計畫」主任葛來儀日前在推特透露，台灣將參與美軍在南太平洋索羅門群島的演習，「雖然這不是第一次，但現在正式公開宣布」，引起外界高度重視。

李振廣表示，今年以來，美國屢次利用台灣問題對大陸施加壓力，實質提升美台關係的舉動愈來愈密集，步步緊逼咄咄逼人，衝擊陸美之間一個中國原則的底線。一方面可能是美國涉台部門配合川普政府打陸美貿易戰，用台灣問題當籌碼來牽制大陸；另一方面，也可能是美國軍方想通過打台灣牌，實現在陸美對決大戰略的過程中來壓制大陸。

危機邊緣 川普套路

李振廣觀察，川普在陸美貿易戰當中，一步步把各種籌碼用到極端，對大陸商品加稅500億美元還不夠，再繼續加碼1000億、2000億美元。在台灣問題上也是，一下是台灣旅行法，再來是《2018年國防授權法》，現在又拿AIT新館落成和駐軍議題做文章。

李振廣認為，川普採取「危機邊緣」策略，總是把籌碼拉到極端，成為談判時的套路。像是和北韓領導人金正恩打交道時也是如此，在「川金會」達成共識前，川普屢屢拉高張力，不僅放話不惜一戰教訓北韓，也不惜出爾反爾一度取消川金會，把情勢推向失控邊緣，企圖收割最大的利益。

李振廣說，對於美國在陸美貿易戰、台灣問題上咄咄進逼，大陸兵來將擋、水來土掩，如果美方敢挑戰撕毀一個中國原則的底線，大陸將不惜任何代價出手回擊。

(中國時報)