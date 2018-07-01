有駐軍 爽一下 失友邦 痛很久

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中國時報
林勁傑／台北報導

美國在台協會（AIT）內湖新館6月中甫落成，CNN日前披露，美國國務院已要求派遣陸戰隊來台駐守AIT。昨AIT重申，新館維安作法與現行作法一樣。對此，學者認為，不排除是美國再向北京「叫牌」。此消息出現在美國國防部長馬提斯剛訪陸之後，自是相對敏感；在政治符號上或許碰觸到北京觀感紅線，但並非關鍵。陸戰隊來台就算成真，我們「Happy hour」的時間也不會太長。

淡江大學戰略所教授黃介正表示，該訊息傳聞已久，但在5月底AIT前處長梅健華以「維安措施不變」間接否認後，至今本來大家已淡忘。前天CNN卻又報導美國務院已提出派駐「美國陸戰隊使館警衛隊」來台的要求。目前尚無明顯跡象能夠證實，當然，也不排除是美國再向北京叫牌或釋放訊息。

但是黃介正也認為，美陸戰隊若真來台也是保衛美國人及「美國建築」的安全，並不是跟國軍搞聯合作戰。此消息在馬提斯剛訪問北京後，是相對敏感，在政治符號上也或許會觸碰到北京觀感的紅線，但並不是那麼關鍵。

黃介正強調，美國通過《台灣旅行法》開啟台美高層互訪之門，甚或6月初「美軍太平司令部」改名為「印太司令部」交接典禮上，我國防部副部長沈一鳴與參謀總長李喜明都出席；相比美陸戰隊來台駐守AIT，「哪個比較逼近北京紅線？」

不過，黃介正提醒，即便美國海軍陸戰隊穿軍服出現在台灣，或美國助理部長、乃至於副部長級來台，如果跟台灣又斷了一個邦交國相比，前者令人高興一兩天，後者可能讓人難過很久。故美陸戰隊來台即若成真，我們「Happy hour」時間也不會太長。

(中國時報)

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