加拿大今起加徵美250項商品關稅

加拿大外長方慧蘭（Chrystia Freeland）。（美聯社）

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中國時報
／綜合報導

加拿大6月29日宣布，自7月1日起對美國出口到加國、總計價值126億美元（約台幣3843億元）的鋼鋁和其它多種消費商品，加徵報復性關稅，稅率介於10％到25％之間。此舉是反擊川普不久前祭出的鋼鋁關稅，也正式拉開美加貿易戰序幕。

加國列入報復性關稅清單的對象包含：美國鋼鋁材料、除草機、快艇、洗衣機、睡袋、撲克牌、衛生紙、化妝品、披薩、調味料、醃黃瓜、巧克力、威士忌、烘培咖啡、優格、柳橙汁、番茄汁及楓糖漿等，總共超過250項美國銷往加國的商品。

考慮到美國即將在11月舉行國會期中選舉，加國對報復項目的挑選深具政治謀略。例如，加國每年從美國進口價值300萬美元的優格，大部分是由威斯康辛州一家工廠製造，而該州正是美聯邦眾議院議長萊恩的家鄉。關稅清單上另一項產品威士忌，主要來自田納西州與肯塔基州，共和黨聯邦參議院領袖麥康諾便來自肯塔基州。

此外，清單上的佛羅里達州果汁、威斯康辛州衛生紙、北卡羅來納州醃漬小黃瓜等，都是需要大量人力的產品，加國挑中這些項目，用意是在對川普的票倉施壓。

加國當局還宣布，將撥款20億加元協助受美鋼鋁稅傷害的鋼鋁產業和3萬3500名勞工。這包括一系列的措施，比如增加工人保障、推進工人就業和培訓計畫、加強對國內勞動力市場的開發、完善鋼鋁供應鏈，以及協助加拿大企業實現出口管道多元化等。

加拿大外長方慧蘭（Chrystia Freeland）在鄰近多倫多的漢密爾頓鋼鐵工業區表示：「我們別無選擇，只能直接、審慎且對等地還擊美國。」她說：「我們不會升高衝突，但也不會退縮。」她並宣稱，這是第二次世界大戰以來，加國最強勢的貿易行動，要真正解決這一「不幸的、前所未有的」爭端，惟有美國撤銷其鋼鋁關稅。加拿大將繼續致力於全面和永久地消除美方「無理且非法的」關稅。

加國官方數據顯示，美國在鋼鐵產品貿易方面每年對加拿大的順差為20億美元。美國鋼材出口有50％銷往加拿大。加拿大的鋼鋁產業使北美鋼鋁產業在全球範圍內都更具競爭力。美方把與加拿大的貿易視為對美國國家安全的威脅，加國認為不僅「難以置信，也完全不可接受」。

(中國時報)

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