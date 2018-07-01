陸客來了 北韓戰備火車不夠載

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中國時報
／綜合報導

北韓領導人金正恩自今年3月以來3次訪問大陸，陸朝關係快速回暖。為因應兩國熱絡的交流，連接兩國邊境的圖們大橋已加快施工進度。據南韓媒體報導，近來經大陸遼寧丹東前往北韓的大陸遊客暴增，讓北韓的旅館一房難求，中文導遊供不應求。

大陸解除旅朝禁令後，大批大陸遊客訪問北韓，平壤政府出動戰時備用的火車，甚至民用貨車運載遊客，仍應接不暇。空運方面，中國國際航空已於6日重新開通了北京至平壤的航班。而7月高麗航空將開通西安至北韓平壤的國際航線，這也是高麗航空在大陸開通的第5個新航點。

種種跡象顯示，北韓正瞄準陸客賺觀光財。專門追蹤北韓動態的南韓網站「北韓新聞」（NK News）日前指出，衛星照片顯示連接大陸圖們及北韓南陽的圖們大橋施工進度正在加快。這座大橋於2016年底動工，去年因陸朝關係惡化導致工程進度緩慢。

圖們大橋施工進度加快，顯示陸朝關係加溫，而前往北韓的陸客也大增。「自由亞洲電台」報導，截至7月中旬，從遼寧丹東前往平壤的國際火車票已售罄。大部分遊客改搭從丹東出發的巴士穿過中朝友誼橋，然後在北韓新義州換乘火車或巴士前往平壤。甚至有消息人士透露，北韓政府還動用了戰備用的內燃機火車載客。

塞蒙．科克雷爾是高麗旅遊公司在北京的負責人，他表示：「往年這時候沒工作時，北韓的中文導遊都會被派去插秧，但今年他們一刻也不停歇地工作。」他說：「現有的中文導遊無法消化這麼多大陸遊客，所以英文導遊開始學中文，以便加入帶團行列。」

(中國時報)

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