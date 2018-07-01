雲林縣北港鎮－85年古早味 堅持不賣隔夜料

2018年07月01日 04:10 中國時報 張朝欣 ）

雲林縣北港鎮「金牛古味刨冰」已有85年歷史，第4代老闆侯彥甫堅持不賣隔夜料，綠豆、粉條等10餘種冰料都是當天清晨現做，古早口味新鮮實在，加上特製蔗香糖水，是炎炎夏日最受歡迎的北港小吃。

「金牛古味刨冰」1933年由第1代侯陳春女士在自家門口開賣，當時為日據時代，冰塊不是想做就做，而是採配給制，每碗冰都格外珍貴，傳到第2代侯金牛，由於用料實在，顧客口耳相傳「呷冰找金牛」，老闆的名字便成了店名。

目前冰店由第4代侯彥甫與妻子、胞弟共同經營，為傳承老字號冰店名號，侯彥甫堅持綠豆、紅豆、蜜豆、愛玉、粉粿、粉條、楊桃汁等冰料，全部自己每天清晨準備，不假手他人。

侯彥甫說，剉冰好吃祕訣很簡單，冰料新鮮與糖水香甜，自製冰料比較實在，也比較衛生，糖水則採用台糖二砂糖，依家傳方法慢火熬出蔗香味，味道甜而不膩，也增添冰料美味。

店內冰料多達10餘種，可以全部添加不加價，吃起來超有飽足感，老顧客一吃就是數十年。除了刨冰外，店內最受歡迎的就是自製楊桃汁，這是他以祖傳方法熬煮而成，生津潤喉止渴，夏天喝了透心涼，晚來就賣完了。

地址：雲林縣北港鎮中山路14號

電話：（05）7834503

營業時間：上午8點至晚間7點，不定期公休

售價：刨冰每碗30元，加煉乳多5元

(中國時報)