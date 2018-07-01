台中市北區－傳統食材入冰品 酒釀葡萄超人氣

2018年07月01日 04:10 中國時報 馮惠宜 ）

台中市「南海六街」雪花冰店的白芒芒雪花冰，堪稱豪華版芒果冰，牛奶雪花冰上舖滿愛文芒果，再加上芒果煉乳，酸甜滋味超迷人。（馮惠宜攝）

鄰近中國醫藥大學附近的「南海六街」雪花冰，店內擺設阿嬤的菜櫥、老皮箱等，充滿濃濃古意，雖然賣的冰品不超過10樣，也同樣古意盅然，有麵茶冰、烏梅冰、客家擂茶，另外也有創意冰品如桂花拿鐵冰、白芒芒雪花冰，是在地人氣冰店之一。

「南海六街」隱身在小巷內2樓雙併洋樓裡，走文青風賣剉冰的年輕老闆廖乃蓉，自己酷愛雪花冰，1年前創業只是單純想賣雪花冰，除希望以台灣傳統食材詮釋雪花冰外，也融入創意，還研發出超人氣的葡萄啤酒雪花冰，以啤酒雪花冰淋上白蘭地熬煮的無籽黑葡萄醬汁，以酒釀葡萄香氣開啟味覺，最後以啤酒花香收尾，深受年輕學生族群喜愛。

另一款受到好評「桂花拿鐵雪花冰」，堪稱是雪花冰界的珍奶版，Q彈粉圓舖底，主體是奶茶冰磚刨出細綿的雪花冰，再淋上桂花醬汁，是許多年輕女性的最愛；而「白芒芒雪花冰」則是夏季芒果盛產時的限定商品，在牛奶冰磚刨製的雪花冰上，舖滿屏東枋山的愛文芒果，再淋上芒果醬汁，配上一球芒果雪泥、台式馬卡龍，還有香草奶酪，一吃暑氣全消。（飲酒過量有害身體健康）

地址：台中市北區大義街139號

電話：0935037767

營業時間：下午1點半至晚間9點，周一公休

售價：葡萄啤酒雪花冰180元、桂花拿鐵雪花冰120元、白芒芒雪花冰160元

(中國時報)