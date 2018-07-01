屏東縣屏東市－鳳梨苦瓜冰 特殊口味吸引饕客

2018年07月01日 04:10 中國時報 林和生 ）

又到了吃冰的季節，屏東縣「艾司加冰屋」老闆吳兆基獨具巧思，利用解熱的翠玉苦瓜做為雪花冰主體，搭配龍眼蜂蜜提高甜味，底層還放1球鳳梨冰淇淋，特殊口感吸引不少饕客上門嘗鮮，他打趣說，靈感全來自名菜「鳳梨苦瓜雞」。

從事冰品業6年的吳兆基，喜愛挑選各地小農種植的果菜當食材，創業初期常下鄉走入果園，跟小農暢談理念，不少農友拿著當季蔬果毛遂自薦，他透過年度採購契作模式，不僅穩定冰品原料品質，也讓小農有合理利潤。

吳兆基笑說，從果汁店等待購買飲料的空檔，發現蜂蜜苦瓜汁意外搶手，讓他興起轉變為冰品的可能，買來白玉苦瓜及翠玉苦瓜調配，發現翠玉苦瓜的綠在夏季特別搶眼，為提高冰品甜度，刻意淋上龍眼蜂蜜，整整嘗試1年才推出。

他說，這創意冰品成功的關鍵來自妻子一句「鳳梨苦瓜雞大家都愛吃，有苦瓜就不能沒有鳳梨」，因此在冰品底層加上1球鳳梨冰淇淋，一口就能吃到新鮮蔬果混合的香氣，果然吸引不少饕客上門嘗鮮。

地址：屏東市中正路72號「太平洋百貨」3樓

電話：（08）7333116

營業時間：平日上午11點至晚間10點、假日上午10點半至晚間10點

售價：蜂蜜苦瓜冰150元、其餘冰品價格80元至180元

(中國時報)